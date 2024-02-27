משה ליאון, מרים פיירברג, רז קינסטליך ורון חולדאי ניצחו בסיבוב הראשון | בחיפה - דוד עציוני שנתמך ע"י ש"ס ואגודת ישראל - מפגר באחוז בודד אחרי יעקב בורובסקי | בראשון לציון - הישג חסר תקדים לראש העיר המכהן | ראש העיר בית שמש לא מצליחה לנצח בסיבוב הראשון; מסתמן: סיבוב שני בין בלוך לאבוטבול | אלעד: ניצחון דחוק ליהודה בוטבול | אשדוד: לסרי מנצח בסיבוב ראשון • כל הפרטים (פוליטי)
'הפלס' כמעט אחרון, 'משפחה' בראש, 'מרווה לצמא' מפתיע במקום השני ו'כפר חב"ד' מעל 'יום ליום' ו'שעה טובה' • ובשוק האינטרנט? "כיכר השבת" מוביל במקום הראשון ובפער ניכר עם למעלה ממיליון מבקרים מידי חודש • כל הנתונים (עיתונות)
מינה צמח, הסוקרת של חדשות ערוץ 2, הציגה הלילה מדגם מתוקן למדגם שפורסם הערב בשעה 22:00. לפי המדגם החדש, לפיד נחלש במנדט, ויהדות התורה עולה ל-7. ש"ס בראשות אריה דרעי - 12 מנדטים, ואילו 'הליכוד בתינו' מתחזקת ומקבלת 33 מנדטים. (בחירות)