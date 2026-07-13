הן נראות כמו גוש ג'לי תמים שנסחף בגלים, אבל מאחורי הגוף השקוף של המדוזה מסתתרת אחת ממכונות ההישרדות היעילות והמסתוריות ביותר בטבע | בלי מוח, בלי לב ובלי דם, היא יודעת לצוד, לנוע, להתרבות, לעקוץ - ולעיתים גם להרוג בתוך דקות | וגם, מיהו המדען שעקץ את עצמו בכוונה ולמה? | מסע מדעי אל היצור שמופיע בכל קיץ בחופי ישראל (כיכר מגזין)
זהו אחד היצורים המסתוריים ביותר על פני כדור הארץ: מדוזת ענק בעלת "זרועות מוות" באורך 10 מטרים, שנצפתה רק כ-120 פעמים בהיסטוריה, נלכדה בעדשת המצלמה בתיעוד נדיר ומרהיב |המדענים נותרו המומים: "התרגשות מהולה בחוסר אמון" (חדשות בעולם)
מחקר ישראלי מגלה כי גם מדוזות ולחיים פשוטים אחרים ללא מוח “ישנים” שעות ארוכות, נחים בצהריים ואף זקוקים לפיצוי אחרי לילה חסר שינה | משמעות הגילוי היא כי שינה לא נועדה רק לארגן מידע או לתת מנוחה לנפש - אלה יותר מזה (בריאות)
למרות שלא היו השנה הרבה מדוזות בים: בחור צעיר שיצא לבלות עם חבריו בים, הבחין במהלך השחייה בים במדוזה צמודה למותן שלו והוא נאלץ להשתמש בידו על מנת להסיר אותה ממנו - מה שגרם להחמרה | מה עושים כשנעקצים על ידי מדוזה? אלו הפתרונות (חדשות בריאות)