הן נראות כמו גוש ג'לי תמים שנסחף בגלים, אבל מאחורי הגוף השקוף של המדוזה מסתתרת אחת ממכונות ההישרדות היעילות והמסתוריות ביותר בטבע | בלי מוח, בלי לב ובלי דם, היא יודעת לצוד, לנוע, להתרבות, לעקוץ - ולעיתים גם להרוג בתוך דקות | וגם, מיהו המדען שעקץ את עצמו בכוונה ולמה? | מסע מדעי אל היצור שמופיע בכל קיץ בחופי ישראל (כיכר מגזין)
מדוזת הפנטום הענקית היא אחת ממדוזות הענק הנדירות והמרשימות בכדור הארץ, ונפוצה כמעט בכל האוקיינוסים פרט לארקטי | גוף המדוזה מגיע לקוטר של כמטר, וארבע זרועותיה הארוכות יכולות להגיע לאורך של עד 10 מטרים, תוך שהן עוטפות את טרפן במקום לצרוב אותו | אחד המאפיינים יוצאי הדופן שלה - היכולת ללדת צאצאים חיים מתוך גופה, כשילדיה יוצאים דרך פיה (מעניין)
הרב מוטקה בלוי על הוראתו של הרב שך למי שאין תורתו אומנותו | האם אנחנו לפני מלחמת אחים ומה אומרים למי שחושש| הרב אסף רצון עם תוכנית חיזוק לרוח ולנפש | העוצמה של הדרכון הישראלי למרות החרמות | הפגנת שונאי ישראל שעצרה את הישראלים | הצעד האמריקאי שיחסוך לטסים כאב ראש וריח | איך עם ספריי ושבלונה יוצרים אומנות | רץ ברשת קסום (דבר ראשון)
בניגוד לשנים אחרות, בהן כל גיחה לים הייתה מלווה בצריבות כואבות כשיוצאים מהמים, השנה נראה שהמדוזות העונתיות לא מעוניינות להגיע לכאן | חוקרים מאוניברסיטת חיפה מסבירים את התופעה | והאם המצב הזה יימשך לכל אורך הקיץ? (בארץ)