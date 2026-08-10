שובו של דונלד טראמפ לנשיאות עשוי לשנות באופן מהותי את המדיניות הפדרלית שתומכת ברכבים חשמליים (EV) בארצות הברית | מדיניותו המובטחת לביטול רגולציות סביבתיות עלולה ליצור קשיים עבור יצרני רכבים המעוניינים להמשיך את מגמת המעבר לחשמל ולהפחית פליטות, ולהוביל לתפנית לטובת תעשיית הדלקים המאובנים. (רכב)
נשיא המדינה שמעון פרס ממשיך במסורת ביקורי הרבנים בחגים. אחרי ביקור אצל מרן הגר"ע יוסף שליט"א, הנשיא ביקר בביתו של הראשון-לציון הגר"ש עמאר שליט"א. "אתה משרה על עמנו רוח טובה ואני מבקש את בירכתך ועזרתך לקידום השלום", אמר הנשיא לרב עמאר שהשיב בתשבחות לפרס (חגים)