אנחנו ב-2026, הטכנולוגיה דוהרת קדימה, אבל המצלמות הכי מתקדמות בעולם עדיין תלויות בדבר אחד – הסוללה שלכם שתתרוקן אחרי יום וחצי • כתבנו אלחנן טוויג עשה סדר באולפן 'כיכר השבת': כך תמנעו מהסוללה שלכם למות, מדוע לא כדאי להטעין מעבר ל-80%, ומה קורה למטען הנייד ששוכב בארון? • המדריך המלא (דבר ראשון)
סכנה שקופה ובלתי נראית מסתתרת כמעט בכל כוס מים שאנו מוזגים לבני המשפחה, אך הפתרון הגיע דווקא ממקור בלתי צפוי. שלושה נערים הצליחו להדהים את המדענים הבכירים בעולם, וחשפו סוד פשוט להפליא שמסתתר במטבח (מאמע, בעולם)
ב-1959 הציב הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן אתגר בלתי נתפס לעולם המדע: הוא טען שאין שום מניעה פיזיקלית לאחסן את כל כרכי האנציקלופדיה בריטניקה על שטח זעיר של ראש סיכה | היום, בעידן שבו שבבים מניעים את העולם, החזון שלו נראה פחות כמו מדע בדיוני ויותר כמו מפה מדויקת של המציאות המודרנית (טכנולוגיה)
איך מסבירים את העובדה שגדולי ישראל מגיעים לגיל מאה בצלילות מדהימה ללא חדר כושר? | למה לימוד גמרא הוא ה"אנטי-אייג'ינג" הטוב ביותר למוח, ואיך החרדים מנצחת את הגנטיקה? | פרופסור יובל חלד, מומחה עולמי לפיזיולוגיה, בראיון מרתק למשה מנס בתוכנית 'תהיה בריא', חושף את הנוסחה לחיים איכותיים: "אנחנו יכולים להדליק ולכבות גנים של מחלות"
חוקרים מסין גילו כי שינוי גנטי המסייע ליאקים ולצבי טיבט לשרוד באוויר הדל בחמצן של הרמה הטיבטית, מעודד תיקון של מעטפת המיאלין הפגועה במוח - תהליך שהפגיעה בו עומדת בבסיס מחלת הטרשת הנפוצה | ניסויים בעכברים מצביעים על מולקולה טבעית ממקור ויטמין A שעשויה לשמש בעתיד כטיפול חדשני במחלה (בריאות)
צוות חוקרים מאוניברסיטת פן-סטייט הצליח לתעד תופעה חשמלית נדירה - הבהובים כחולים בלתי נראים לעין אנושית שנוצרים על קצות העלים בזמן סופות רעמים | הממצא עשוי לשפוך אור חדש על יחסי הגומלין בין מזג האוויר לחשמל אטמוספרי והשפעתו על עצי היער (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת ג’ונס הופקינס יצרו את האטלס התלת-ממדי המקיף ביותר של תאי המוח היוצרים מיאלין - הציפוי המבודד של סיבי העצב - ומסמנים שלב מרכזי בהבנת האופן שבו המוח שומר על תקשורת מהירה ויעילה בין נוירונים | הממצאים חושפים כיצד תאי הבידוד מפוזרים באזורים שונים במוח, ואיך שיבוש בפעילותם עשוי להוביל למחלות ניווניות כמו טרשת נפוצה ואלצהיימר (בריאות)
מחקר מאוניברסיטת קופנהגן מצביע על כך שהגוף "נלחם" בכל ירידה במשקל באמצעות מנגנוני זיכרון ביולוגיים | הממצאים מערערים את האמונה הרווחת כי רק כוח רצון ותזונה מאוזנת מספיקים לשמירה על משקל תקין, ומדגישים את הצורך בשינוי סביבתי וחברתי רחב היקף (בריאות)
חוקרים ממכון MIT, דארטמות' ואוניברסיטת סטוני ברוק יצרו דגם מוח מלאכותי המדמה לראשונה את אופן פעולתו של המוח החי ברמת התאים | התוצאה: גילוי אוכלוסיית נוירונים לא מוכרת, שחוזה טעויות עוד לפני שהן מתרחשות ופתיחת פתח לפלטפורמה חדשה לפיתוח תרופות נוירולוגיות (טכנולוגיה)
דו"ח חדש חושף – יותר מ־640 מיליארד טונות של קרח נמסו בשנה אחת בלבד. קצב עליית פני הים הוכפל מאז שנות ה־90, והקהילה המדעית מזהירה: אם הפליטות לא יופחתו מיד, ערים שלמות עלולות להיעלם מהמפה. בוועידת האקלים בברזיל – התנגדות פוליטית לפתרונות מחייבים.