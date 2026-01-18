מאחורי ירושת מדען-על שעמדה על מאות מיליונים, התנהל קרב יצרי פרוע: האפוטרופוס דרש מעל 14.5 מיליון שקל בטענה לחיסכון דמיוני של חצי מיליארד. השופטת גלי רון ניפצה את הנוסחה המופרכת וחתכה את הצ'ק המנופח אל סכום חריג של 745 אלף שקל בלבד (חוק ומשפט)
למה המוח שלנו מתוכנת לגרום לנו לאכול בורקס ולשבת על הספה? האם באמת אפשר להשלים שעות שינה בשבת? ואיך מקלחת קרה אחת תהפוך אתכם לחסינים למחלות? • משה מנס אירח את פרופ' יובל חלד לשיחה על הברכה "עד 120", על "הוראות היצרן" של הגוף ועל השקרים שמוכרים לנו בדרך • אל תפספסו
במהלך הטלטלה העוברת על סוריה המשוסעת, ולצד הפעילות הישראלית והבינלאומית במדינה, נראה כי יש גורמים המנצלים את הכאוס במדינה להשגת מטרותיהם | הלילה (בין שני לשלישי) חוסל כימאי בכיר בביתו שבדמשק על ידי גורמים אלמוניים, ובסוריה חוששים מגל חיסולי מדענים במדינה (העולם הערבי)