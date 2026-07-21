פריצת דרך מפתיעה בעולם הפיזיקה: מודל בינה מלאכותית סייע לחוקרים לפתור בעיה מתמטית שהעסיקה מדענים במשך יותר מעשור - וגילה כי מאחורי התעלומה לא הסתתרה תיאוריה מורכבת, אלא אמת פשוטה שהייתה גלויה אך בלתי נראית (טכנולוגיה)
באוניברסיטה הווטרינרית של וינה גילו שכלבים מסוגלים ללמוד לעבוד עם מסכי מגע בדיוק כפי שבני אדם משתמשים בטאבלטים | המחקר החדש מצביע על כך שהטכנולוגיה לא רק חושפת עד כמה הכלבים חכמים, אלא גם עשויה לשנות את הדרך שבה חוקרים בודקים זיכרון, קבלת החלטות ויכולות קוגניטיביות של מי שמכונה חברו הטוב ביותר של האדם (בעולם)
מעמקי האוקיינוס נחשבים מאז ומתמיד לאחד האזורים המסתוריים ביותר בכדור הארץ, מקום שבו האדם כמעט ואינו יכול לדרוך. אולם לאחרונה, מדענים וימיולוגים בכירים ששלחו צוללות מחקר לאזורים העמוקים ביותר באוקיינוס השקט - במקומות שבהם שוררת חשיכה מוחלטת והטמפרטורה קרובה לאפס - נתקלו בתופעה שהצליחה להדהים אפילו את אנשי המדע הוותיקים ביותר (בעולם)
בבטן האדמה, תחת קילומטר וחצי של סלע מוצק, האדם מנסה לראשונה לאלף את איתני הטבע ולייצר רעידות אדמה מתוכננות | המבצע חסר התקדים בלב שווייץ חושף כיצד מים ואומץ הופכים מנהרה נידחת למעבדה הגדולה בעולם לחקר רעידות אדמה (חדשות בעולם)
טכנולוגיה חדשנית משנה את עולם חקר הלוויתנים - מדבקות GPS ומצלמות מוצמדות לגופם בעזרת רחפנים, ללא מגע שמסכן את החוקרים | השיטה החדשה כבר מיושמת ברחבי העולם ומספקת הצצה חסרת תקדים לחייהם של הענקים מתחת לפני הים (טכנולוגיה)
באמצעות לייזרי רנטגן מהירים במיוחד הצליח צוות חוקרים משוודיה לצפות לראשונה באחת התופעות המוזרות והנחקרות ביותר במדע החומרים: קיומה של נקודת מעבר קריטית שנייה למים, בטמפרטורות קיצוניות של מינוס 63 מעלות ובלחץ הגבוה פי אלף מהאטמוספירה | הגילוי פותר חידה שהעסיקה במשך שלושה עשורים את הפיזיקאים ומסביר חלק מהתכונות יוצאות הדופן של המים - הנוזל הייחודי ביותר בטבע (בעולם)
דו"ח חדש חושף נסיגה דרמטית של כמעט כל הקרחונים במדינה במהלך השנתיים האחרונות - תוצאה של חורף חמים ודל בשלגים וקיץ קיצוני במיוחד | החוקרים מזהירים: הקרחונים מאבדים את צורתם ואת יציבותם, וההשלכות על משק המים, האנרגיה והתיירות עלולות להיות מרחיקות לכת.
רעידת אדמה בצמרת הביטחונית של סין: מומחי הנשק הגרעיני והטילים המובילים נעלמו באישון לילה מהאתרים הרשמיים, מותירים אחריהם חלל מסתורי | בעוד המשטר שומר על שתיקה רועמת, העולם תוהה האם מדובר בקמפיין שחיתות אגרסיבי או בחשיפת רשת ריגול שטלטלה את "הקודש הקודשים" של בייג'ינג (חדשות בעולם)
חוקרים מצאו כי דגימות של פרח ה־Mimulus cardinalis ("קופידון ארגמני") פיתחו מנגנוני הסתגלות גנטיים מהירים שאפשרו להן לשרוד את הבצורת ההיסטורית שפגעה בקליפורניה בשנים 2012–2016 – מה שנחשב להוכחה הראשונה לתהליך "הצלה הישרדותית" בטבע, לאחר שנצפה עד כה רק במעבדה (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת ג’ונס הופקינס יצרו את האטלס התלת-ממדי המקיף ביותר של תאי המוח היוצרים מיאלין - הציפוי המבודד של סיבי העצב - ומסמנים שלב מרכזי בהבנת האופן שבו המוח שומר על תקשורת מהירה ויעילה בין נוירונים | הממצאים חושפים כיצד תאי הבידוד מפוזרים באזורים שונים במוח, ואיך שיבוש בפעילותם עשוי להוביל למחלות ניווניות כמו טרשת נפוצה ואלצהיימר (בריאות)
חוקרים ממרכז VIB וגנט שבבלגיה זיהו שכבת תאים ייחודית בבסיס מקלעת הדמים במוח - "תאי מחסום בסיס" - היוצרת קו הגנה נוסף בין הדם, נוזל המוח־שדרה והרקמה העצבית | המחסום הדינמי הזה נשבר בזמן דלקת מערכתית ומאפשר חדירה של תאים וחומרים אל מערכת העצבים המרכזית, ומציע יעד טיפול חדשני למחלות נוירולוגיות ודלקתיות (בריאות)
פריצת דרך מדעית חושפת יעד טיפולי חדש במחלה: אנזים המעורר דלקת במוח של נשאי גֵן הסיכון APOE4 | התרכובות החדשות הצליחו לחדור למוח במודלים ניסיוניים, להפחית פעילות פתולוגית ולשמר תפקוד תקין של תאי עצב (בריאות)
במסע מחקר נועז בעומקים שמעטים בני האדם שירדו אליהם, חשפו חוקרי האקדמיה למדעים של קליפורניה לפחות 20 מינים ימיים חדשים - ותיעדו במקביל עדויות מדאיגות על התחממות ועל זיהום פלסטיק באחת המערכות האקולוגיות הפחות מוכרות בכדור הארץ (בעולם)
פריצת דרך: גידים רכים וגמישים מחומר הידרוג'ל מיוחד מחברים בין שלד רובוטי קשיח לבין רקמת שריר שגודלה במעבדה, ומאפשרים תנועה מהירה פי שלושה וכוח חזק פי 30 בהשוואה למערכות קודמות | זהו צעד משמעותי בדרך לרובוטים שיכולים להתחזק, להשתקם ולפעול בסביבות קיצון ואף בגוף האדם (טכנולוגיה)
חוקרי המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT), בהובלת הפרופ' ארל קיי מילר, מציגים תיאוריה חדשה המהפכנית לעולם מדעי המוח ומעוררים עיניין רב בתחום חקר המוח | על פי מחקרם, גלי המוח החשמליים אינם רק השתקפות פסיבית של פעילות מחשבתית, אלא הכוח היוצר שמגבש את המחשבות, התודעה וההתנהגות האנושית (טכנולוגיה)