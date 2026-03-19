אוטובוסים שחורים החלו להסתובב ברחובות מדריד עם תמונתו של ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס עטוי כאפייה | על גבי האוטובוסים הועבר מסר ישיר לציבור הספרדי: אם חדירת עשרות אלפי המהגרים לסאוטה עוררה תחושת פחד וחוסר ביטחון, כיצד ניתן להתעלם מהחוויה הישראלית ב־7 באוקטובר? | מי עומד מאחורי הקמפיין? (חדשות)
בצל המתיחות הביטחונית והשיבושים הקשים בתעופה, הורה חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'יורה דעה', הגאון רבי שלמה מחפוד, על מבצע לוגיסטי חסר תקדים בעלות של מאות אלפי דולרים להשיב את צוותי השחיטה מכל רחבי היבשת לביתם בזמן לחג הפסח | האחריות היא להחזיר כל אחד לביתו מבלי לגלגל את העלויות על הציבור | כל הפרטים על המבצע הדרמטי כאן ב'כיכר' (חרדים)
אסון במרכז מדריד: בניין שהיה בשלבי הפיכה למלון יוקרה קרס לפתע במהלך עבודות שיפוץ, וקבר תחתיו פועלים רבים | ארבעה מהם נהרגו, בהם עובדים ממאלי, גיניאה ואקוודור, וכמה נוספים נפצעו | המשטרה פתחה בחקירה לבירור הסיבה לקריסה הדרמטית (חדשות, בעולם)
מרוץ אופניים יוקרתי בספרד שאמור היה להסתיים בבירה מדריד פוצץ על ידי מפגינים פרו פלסטינים שגררו גדרות ופרצו לשטח המסלול | לבסוף הוחלט לוותר על השלב האחרון בתחרות והוכרז המנצח | ספרד מתמודדת עם ההשלכות של מדיניות התמיכה בטרור | תיעוד (בעולם)
משטרת מדריד פתחה בחקירה לאחר שחשוד ניסה להצית לפני כשבועיים מסעדה ישראלית כשרה בעיר, בזמן שהמקום היה מלא באנשים | על פי הדיווח, החשוד החל לשפוך חומר בערה בדלת הכניסה אך הסועדים שהיו במקום הצליחו להבריח אותו (בעולם)
שוב חרדים מסתבכים בפרשת סמים: צעירים מחסידות ברסלב נעצרו במדריד בחשד כי היו חלק מרשת לסחר בסמים. המשטרה הספרדית עצרה את השניים כשברשותם נתפסה כמות גדולה של חומרים אסורים. חברי שני הצעירים בשיחה ל'כיכר השבת': "הם לא ידעו שבתיקים שהחזיקו היו חומרים אסורים" (חרדים, בעולם)
אליהו הכט, שנעצר לפני שלושה שבועות בספרד כשבמזוודתו כמות גדולה של סמים, ניזון מפירות בלבד. הנהלת בית הכלא לא מאשרת לו מזון כשר. "מה שמעודד אותו בכלא הוא המכתבים שהוא מרבה לקבל מחבריו ומבני משפחתו מישראל", מספרים חבריו. רבה של מדריד ביקר אותו בתאו לאחרונה