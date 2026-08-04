בריטניה, ארץ המהגרים הזרים של אירופה, נאלצה לבטל מבחני קבלה למשרד האוצר במתמטיקה בין היתר, משום שהנבחנים הראו חוסר יכולת לעמוד ברמה המתבקשת | "מי שרוצה לעבוד במשרד האוצר צריך לדעת מתמטיקה", הגיבו המבקרים (בעולם)
מפלגת Reform UK הבריטית מקדמת תוכנית חירום דרמטית בעקבות מחדל לחשיפת תיעוד מצמרר ממצלמות הגוף של השוטרים, שהציג כיצד סטודנט בן 18 גסס למוות באזיקים בזמן שהשוטרים בזירה העדיפו לנחם את הרוצח רק משום שטען לגזענות (חדשות בעולם)
עשרות מיליוני מהגרים מרחבי אפריקה המוסלמית מציפים את אירופה בעשור האחרון, ונראה כי לספרד זה פשוט לא מספיק | ספרד, מדינה אשר בראשותה עומד שלטון שמאל קיצוני הכריזה על מהלך שנועד להביא מהגרים נוספים | מכיוון שאין גבולות באירופה, כולם ישלמו את המחיר (בעולם)
כוחות הביטחון לא האמינו למראה עיניהם כשהבינו מה מתרחש ממש מתחת לרגליהם במהלך פעילות מבצעית שגרתית | מבצע לילי נרחב חשף תשתית מסתורית ששימשה למטרה בלתי צפויה, והותירה את הרשויות בכוננות שיא (חדשות בעולם)
ניצחון סוחף בקלפי הסתיים במפגן ראוותנות שעורר זעם ציבורי מקצה לקצה והפך לוויראלי בשניות | כשהאידיאולוגיה הירוקה פוגשת מנוע V10 אימתני וזללן דלק, התוצאה היא משבר אמון חריף שמרעיד את מועצת בולטון (חדשות בעולם)