התקיפה באיראן עדיין מתמהמת, אך לא רק בישראל לחוצים ולא יודעים מה ילד יום, באיראן חודשו המהומות בשני מוקדים עיקריים, במקומות האבל ובאוניברסטיאות, שם הצעירים לא נרתעים כל כך מהמשטר ויוצאים להפגנות אלימות ברחובות (חדשות בעולם)
מהומה פרצה היום (שני) במהלך דיון בוועדת הכנסת שעסק במינוי צבי סוכות ליו"ר ועדת החינוך וח"כ לימור סון הר מלך ליו"ר ועדת הבריאות של הכנסת | הדיון יצא משליטה, וח"כ טיבי הורחק מחדר הוועדה לאחר חילופי הטחות קשות עם ח"כ סוכות | צפו (פוליטי)
סערה פרצה הערב מחוץ לאחת מקלפיות הליכוד בירוחם, שם ראש המועצה, נילי אהרון, נקלעה לעימות שהסלים במהירות לעימות פיזי של ממש | היא תועדה מתעמתת באלימות עם חלק מהבוחרים במקום שהגיעו להצבעה | בתיעוד ניתן לראות את המהומה שפרצה, במהלכה נשמעות צעקות וקללות, וכן את ראש המועצה אומרת - "הלך עליך" | צפו בתיעוד (בארץ)
במהלך טיסת ישראייר מתל אביב לבוקרשט, פרצה קטטה רבת משתתפים, על פי הדיווחים, כ-30 נוסעים התקוטטו במהלך הטיסה | עם הנחיתה, צוות המטוס זימן את משטרת הגבול הרומנית | השוטרים זיהו 7 נוסעים ישראלים שהיו מעורבים ישירות בעימות, והטילו עליהם קנסות באלפי שקלים (תעופה, בעולם)
מליאת הכנסת הייתה אמש סוערת במיוחד וזאת לאחר שבן גביר ומפלגתו החליטו לבטל משמעת קואליציונית בנוגע לחוקים של ש"ס, באופוזיציה אף החליטו לבטל קיזוזים והממשלה משכה הצעות חוק | צפו במהומה שהתפתחה בעקבות משיכת אחת ההצעות (חדשות, פוליטי)
המאבטחים בכניסה לכותל המערבי, מנעו ממאות יהודים, זקנים לצד משפחות עם ילדים, להיכנס במשך דקות | לטענת מתפללים - זאת כנקמה על כך שכמה מבקרים תיעדו מאבטחת שלטענתם דחפה ונגעה בבחורים ואברכים | הקרן למורשת הכותל המערבי: "הכניסה לכותל תחת אחריות המשטרה" | צפו בתיעוד (חרדי)