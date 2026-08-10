סערה בבני ברק: מפקחי מס הכנסה הפתיעו את בעלי העסקים בקריית ויז'ניץ בעיר, כשהם מפגינים בקיאות מדהימה בשפת האידיש וסורקים חשבונות בנק, אפליקציות 'ביט' ויומני הזמנות | מאות בחורים וילדים יצאו לרחובות, כיתרו את הפקחים והחלו בצעקות ובזריקת ביצים | צפו בתיעודים (חרדים)
במודיעין המשטרתי התקבלה אינדיקציה ממשית בצהריים על המחאה המתוכננת, אבל כשל במיקום המדויק מנע היערכות נאותה | 62 חשודים שנעצרו בעקבות המהומות העבירו את רוב הלילה באוטובוס. בשעת צהרים נערך דיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים | פרטים חדשים (אקטואליה, חרדים)
אופנוען נהרג הלילה בפריז לאחר שהתנגש בקיר בטון אותו הניחה העירייה | קיר הבטון הונח במקום כדי למנוע מעבר רכבים בכביש הטבעת המקיף את העיר, ברקע חגיגות הניצחון | מאות מפגינים ושוטרים נפצעו, מהם במצב קשה (בעולם)
שוטרים הוזעקו היום לנתב"ג בעקבות מהומות חריגות שהתחוללו במקום, לאחר שנוסעים שקיבלו אישור לקנות כרטיסי טיסה במסגרת המתווה שאושר, קיבלו ברגע האחרון עדכון - לפיו אינם יכולים לעלות לטיסה | אל על: "פועלים על פי הנחיות פיקוד העורף המתעדכנות ומתנצלים על אי הנוחות בפני לקוחות החברה" (בארץ)
התקיפה באיראן עדיין מתמהמת, אך לא רק בישראל לחוצים ולא יודעים מה ילד יום, באיראן חודשו המהומות בשני מוקדים עיקריים, במקומות האבל ובאוניברסטיאות, שם הצעירים לא נרתעים כל כך מהמשטר ויוצאים להפגנות אלימות ברחובות (חדשות בעולם)
עימות בין מפקד מרחב דן לדובר צה"ל סביב המהומות בבני ברק. בעוד הצבא מכחיש כי המפקדות חילקו חומרי גיוס, המשטרה טוענת שהניירות מוכיחים ההיפך : "היה ראוי ונכון לעדכן אותנו מראש"|"חוסר תיאום שגרם למהומה" (חרדים)
תיעוד מצמרר מרחוב חגי: במהלך המהומות האלימות בבני ברק, הציתו פורעים אופנוע משטרתי מבלי לדעת שבתוכו הונחו תפילין וסידור תפילה של שוטר המרחב. כוחות הכיבוי שהשתלטו על האש נדהמו לגלות את תשמישי הקדושה המפויחים בתוך הריסות הכלי השרוף, לצד הניידת שהתהפכה.
גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
מהומה מתפתחת ברחוב חגי בבני ברק, לאחר שכוחות משטרה הגיעו לחלץ שתי חיילות שהיו בשכונה החרדית במגרת תפקידן | עד כה נעצרו 12 מפירי סדר, כשבמשטרה מבהירים כי יפעלו ביד קשה נגד האנרכיה המשתוללת ברחובות | הגר"י יוסף: "קומץ פורעים המחללים שם שמים, להוקיעם ולהוציאם מחוץ למחנה" (חרדים)
הקרב על הגביע הפך לעימות דיפלומטי: מרוקו וסנגל מנסות להחזיר את הרוח הספורטיבית לאחר אירוע שכלל עזיבת שחקנים את המגרש ומהומות ביציעים | המלך המרוקאי קרא לשמור על הסולידריות האפריקאית, בעוד שני הצדדים החלו ביוזמות פיוס רשמיות (בעולם)
מחפשים בדחיפות ילד שננשך מכלב חולה במודיעין עילית - כל הפרטים | איך אפשר להתגייס לצבא כשגדולי הדור מתנגדים? | השואב אבק הפופולרי במגזר הופך לרכב ספורט מפתיע | כך דיקור סיני גרם לעיוורון מסוכן וזו הבעיה עם רפואה משלימה | דילמת הקיפוד - אנחנו מגינים על העבריינים החרדים רק כי הם מהמגזר? (דבר ראשון)