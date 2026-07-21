Zeelander 8 Solea החדשה משלבת מהירות גבוהה, עיצוב מוקפד ושקט חריג במיוחד ליאכטה עוצמתית כל כך | עם ארבעה מנועים, טווח הפלגה מרשים ותכנון שנבנה סביב בעלים מנוסה, היא מציגה את הגישה של Zeelander: יוקרה שלא צועקת, אלא מחליקה בשקט על המים (רכב ותחבורה)
"אין שום סיבה בעולם שמצדיקה טיסה כזו": צפו בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר, ברגע שבו עצר נהג צעיר שהחליט להשתולל על הכביש המהיר במהירות בלתי נתפסת. איך הסתיים המפגש הטעון ומה החליטו בוחני התנועה? | צפו (בארץ)
לכבוד חגיגות ה-50 לדגמי ה-GTI המיתולוגיים, פולקסווגן שולפת מהארכיון את אחד הקונספטים הפרועים ביותר שלה - ה-GTI Roadster מודל 2014 | עם מנוע V6 כפול מגדשים, הנעה כפולה, דלתות שחף מתרוממות ועיצוב ירוק ורענן לשנת 2026, היא מראה שגם ההאצ'בק העממית יכולה להפוך למכונית-על חסרת מעצורים (רכב)
ברקע הלחץ הכבד מצד המפלגות החרדיות לעברת 'חוק הגיוס', לכיכר השבת נודע כי במספר משרדי ממשלה מגבירים את קצב העבודה במהלך התקופה האחרונה, ברקע המצב הפוליטי הבלתי יציב | גורם חרדי: "מה שלא נספיק לעשות עכשיו, לא יקרה אף פעם" | השר גולדקנופף צפוי לפרוש בהוראת רבו, מיד אחרי חג השבועות (חדשות, פוליטי)
החברה האמריקאית המצליחה הודיעה כי תחל לייצר את הגרסה האזרחית של מכונית המירוץ SCG 007 LMH | המכונית תכלול מנוע V-8 טורבו בהספק 1,000 כ"ס, מתלי מירוץ מתכווננים, מערכת הרמת קדמת ומיזוג אוויר, והכל תוך שמירה על האווירודינמיקה המתקדמת של הדגם המירוצי שהשיג תוצאות מרשימות בתחרויות רבות (רכב)
מנוע V16 טבעי בנפח 8.3 ליטר, שלושה מנועים חשמליים, 1,800 כוחות סוס ו-60 קילומטרים של נסיעה חשמלית - היורשת של השירון מגדירה מחדש את גבולות הביצועים והיוקרה | מכונית העל החדשה של בוגאטי מציעה תאוצה מדהימה של 0-100 קמ"ש ב-2 שניות ומהירות מרבית של 444 קמ"ש, תוך שילוב בין מסורת לחדשנות במחיר התחלתי של 3.9 מיליון דולר (רכב)