צוות מחקר בראשות המהנדס האיטלקי פיליפּו ביונדי טוען כי באמצעות סריקות רדאר לווייניות התגלה מתחת לרמת גיזה מבנה סימטרי להפליא לספינקס המפורסם | לדבריו, מתחת לגבעת חול מתנשאת לגובה של כ-33 מטרים עשויה להסתתר אנדרטה עצומה - אך בעולם הארכיאולוגיה הרשמִי מגיבים בספקנות חריפה (בעולם)
מהנדס בכיר בתחזית אימה של מהפיכת ה-AI והצעד שכל אחד חייב לעשות | מאחורי הקלעים של הקטטה ההמונית בדרך לאומן | כמה חרדים יש בכלא הצבאי והאם ישוחררו לראש השנה | כמה משוגעים יש שפטורים מגיוס | המיסטיקנית, יצרנית הקמעות שהסתבכה בשקרים (דבר ראשון)
מנהל הטכנולוגיה של למבורגיני חושף את הפוטנציאל העצום של המנוע החדש | התוכניות לעתיד כוללות הגדלת הספק משמעותית, שילוב טכנולוגיה היברידית מתקדמת, והסיבות מאחורי ההחלטה להישאר נאמנים למורשת המותג עם מנוע V8 במקום לעבור ל-V6 | בנוסף, ההשוואה המפתיעה לפורשה GT3 והסבר על קהלי היעד השונים של שתי היצרניות (רכב)
בעקבות תקנות חדשות בענף המהנדסים והאדריכלים, בעלי מקצוע בענף מוצאים עצמם מודאגים מהפרנסה. מעתה לא יוכלו לעסוק גם במבנים פשוטים- הם יכולים לקמט את התעודה ולהשליך לפח האשפה • כל אזרח שמשפץ יפגע מהתקנות • איגוד ההנדסאים יוצא למאבק (בנייה, חוק ומשפט).