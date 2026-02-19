הגבר החרדי שהגיע לטיפול אצל מרדכי, היה נראה כלפי חוץ כאיש עסקים מוצלח עם ילדים טובים, אך הנפש שלו סערה מהפגיעה החמורה שעבר בילדות מרב הקהילה שלו | סיפור מרטיט עם מוסר השכל חשוב מאין כמותו להורים (מגזין כיכר)
ראיון מטלטל עם מנכ"ל המרכז הישראלי למוגנות, הרב אשר מלמד: המסע מ"צו ההרחקה" ועד לעדות של 9 שעות • כיצד רופא מוערך הפך למפלצת בתוך הבית? • האם צריך לחשוד בכל אחד ואיך ניתן למנוע את המקרה הבא • איך שוברים את קשר השתיקה • סגירת המעגל המרגשת של הנפגעת (דבר ראשון)
הרב אשר מלמד מהמרכז למוגנות, מדבר על הפרשיה המזעזעת בירושלים ומסביר במי אנחנו צריכים לחשוד | ד"ר אמיר הלמר, מומחה לשפת גוף עם פרשנות נרחבת לתיעודים שמגיעים מפגישת נתניהו וטראמפ | האישה שביקשה שנמחק כתבה ב'כיכר השבת' מלפני 11 שנה ומה זה אומר עלינו | המכתב של עשירי ארה"ב והאם הם חוצפנים? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
לא מעט ילדים נפצעו או נהרגו ח"ו לאחרונה עקב חוסר השגחה | איך שומרים על בית בטוח אבל לא מלחיץ? | איך מסבירים לילדים כללי בטיחות, בלי להפחיד אותם יותר מדי? | זו האחריות שלכם, ההורים, למנוע את האסון הבא | על ההבדלים בין הגנה אמיתית לבין פיקוח יתר
אחד מכל חמישה ילדים נפגע, והנתון המצמרר הזה שייך גם בציבור החרדי | הרב יוני לביא, מסביר בריאיון מיוחד שהקושי לדבר על נושא הפגיעות נובע מהדחקה טבעית של הרוע ומהמעצורים סביב ענייני צניעות - אך יחד עם זאת, התורה מלמדת אותנו להתמודד עם נושאים מורכבים ורגישים מתוך חוכמה ויראת שמים | צפו בריאיון (חרדים)
חובש בכיר במד"א חושף: "זה הדבר שהכי קשה לי באמבולנס" | הפגינו נגד מעצר עריק - וגילו שמדובר בפוגע מסוכן | האמת מאחורי חיסול העיתונאים בעזה | מי מונע את הרחבת כביש 6 ובניית כביש נוסף למודיעין עילית? | רץ ברשת: עם אומנות ציור מרשימה ותחרות הנפת סלעים עוצמתית • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
מנכ”ל המרכז הישראלי למוגנות מאשים - ומצביע על הדרך לעצור את הפגיעה הבאה | ראיון באולפן: פרקליט נתניהו על הרדיפה הבלתי פוסקת | טראמפ בהצהרה דרמטית על החטופים ועל אהבתו לבורא עולם |אם החטוף מאשימה את בן גביר והמציאות הקטלנית ברחובות | וגם: האם ב'פיקוד העורף' חושבים שדם חרדים זול יותר? והטריק שיסדר לכל גבר את החיים (דבר ראשון)
דודי היה ערני למצב, הוא הספיק לשתף
אותי. הוא אמר לי שהוא חושש שהוא בחור בעייתי, שמתקרב אליו יותר מדי ונוגע בו נגיעות של חיבה. זה בדיוק מה שרציתי מהילדים שלי, את הערנות הזו. לא בפאניקה, לא בדמיונות,
אלא מתי שזה נראה מוזר לבוא ולשתף את אבא (מגזין כיכר)
ב'אגודה' הכריעו: קודם חוק גיוס, אחר כך תקציב; ומה קורה בש"ס ויהדות התורה? | שימו לב: רק רשת מזון חרדית אחת לא העלתה מחירים | סיום הש"ס, שחרית בקבר בעל הנס וסעודה באולם: סיקור נרחב מהאירוע בחצה"ק תולדות אהרון | מוגנות? בחיידר? המיזם של הממ"ח הירושלמי" | אתם יקרים לליבי": רה"י בירך את האדמו"ר החולה (מעייריב)
בשנים האחרונות נושא הפגיעות בילדים במגזר החרדי נמצא בראש סדר היום, אך עדיין ישנה בעיה איך להציג ולהדריך זאת לילדים | בתלמוד תורה הממלכתי חרדי בשכונת רמות בירושלים, מצאו דרך יצירתית להעביר את מסר המוגנות לילדים - באמצעות הצגה תקדימית שמציגה את הנושא בצורה נכונה לילדים | צפו (חדשות)
בדיוק כמו שהולכים לרופא שיתן לנו מזור לבעיה פיזית, כך אנו חייבים ללכת לרופא כשיש בעיה נפשית. נושא הפגיעות בציבור החרדי אמנם שבר שתיקה, אך עדיין יש בעיות ואסור לנו להתעלם מהן | מרדכי רוט בטור כואב (חינוך ילדים)
זה היה הרגע הכי קשה בחיי, עד שהעזתי לספר,
ואני יוצא מדומיין. בדיוק מאז, כמויות השנאה לגיסי היו גבוהות מהרגיל. אמא שלי שחששה
שהפרשיה הזו תיחשף, עשתה הכל לקבור אותה. "אני לא מבין אותך, את מנסה לדעת למה
אני לא מדבר איתו, וכשאני מספר את עוד מוציאה אותי מדומיין?" שאלתי (משפחה, מגזין)
יחד עם חבר שלו מהישיבה הוא חיפש תשובות של גיל הנעורים ושילם על כך אחרי הנישואין • בצעד נדיר ישב ארי טננבוים עם אברך שחצה עם חברו את הגבולות בהיותו בחור צעיר ועכשיו מסכים לפתוח את פצעי העבר ולחלוק תובנות שכל הורה חייב לקרוא (מגזין כיכר)
היה זה נאום מכונן, מאות פסיכולוגים, עו"סים ומטפלים חרדים התכנסו לדיון רציני באחת השאלות הכי בוערות במגזר – הטיפול בפגיעות במגזר החרדי | ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין נשא נאום מכונן על חומרת הפגיעות, הדרך למנוע אותן - באמצעות תוכנית מוגנות במוסדות הלימוד והחובה להושיט יד מחבקת ומאמינה לנפגעים | והיתה גם התייחסות לטיפול הנכון בנפגעים כמו גם בדרכי הטיפול בפוגעים | הנאום המלא (חרדים)
חזי קם ונכנס לחדר החלוקה. ואז שמעתי אותו קורא לי לעזור לו שם. כשהגעתי לשם, לא הבנתי אותו, מה הוא רוצה בכלל. ואז הוא סימן לי להתקרב אליו. הוא תפס אותי בחוזקה... והתחיל לנסות לפגוע בי. הייתי מבולבל, עדיין לא מבין את הסיטואציה. ניסיתי לברוח, אבל הוא חיבק אותי חזק ואמר לי: "כמה שאני אוהב אותך". צעקתי כמו שלא צרחתי מעולם: "די כבר, עזוב אותי... זה כואב לי..." (משפחה)