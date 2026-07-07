ועדת החוץ והביטחון אישרה בקריאה ראשונה את חוק 'איפכא מסתברא' • המטה לביטחון לאומי יקבל גישה למידע מודיעיני גולמי ויציג חלופות להערכות אמ"ן | מדובר בתיקון היסטורי לאחר מחדל השבעה באוקטובר? (פוליטי מדיני)
דו"ח מודיעיני מטלטל חושף את "צי הצללים" ששימש כבסיס שיגור לכטב"מים זעירים; במשך 18 חודשים ריגלו הכלים הרוסיים אחר מתקני הגרעין הרגישים של נאט"ו בבריטניה, צרפת והולנד, מבלי שאיש הצליח לעצור אותם (בעולם)
ממרכז המבצעים החסויים של חיל האוויר אל זרועות משמרות המהפכה בטהראן סיפורה של מוניקה ויט, העריקה שהפכה לסיוט של הפנטגון | כעת, כשה-FBI מציע פרס עתק על ראשה, נחשף היקף הנזק הבלתי הפיך שגרמה לביטחון הלאומי (חדשות בעולם)
צבא גרמניה מצטייד בטכנולוגיית הריגול המתקדמת ביותר: ננו-מל"טים מסוג Black Hornet 4 בעסקה בשווי 15 מיליון דולר | הכלי הזעיר, ששוקל 70 גרם בלבד, מספק מודיעין קריטי בזמן אמת גם בתנאי מזג אוויר קשים ובסביבות ללא GPS (חדשות בעולם)
חברי פאנל 'כיפות שחורות' התכנסו לדיון לוהט במיוחד מהסערה סביב בחורי הישיבות שאוספים כסף בצמתים לקראת פורים, דרך העימות על העוני במודיעין עילית מול השכנה העשירה - ועד הווידויים האישיים על האלימות במוסדות החינוך בשנות ה-80 | חברי הפאנל: ישראל שילה; ד"ר טל אלוביץ'; מנחם קולדצקי ואבינועם קוטשר • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)
היום באולפן: פרשנינו ישי כהן על המרד בליכוד והמשמעות כלפי חוק הגיוס | האם הצבא התחיל לעצור באופן יזום גם אשכנזים? | הפרשיות המלוכלכות של ג'פרי אפשטיין והקשר הישראלי | הטסלה שמופעלת באמצעות גנרטור | שחקן הכדורגל שהציל שחף באמצעות החייאה והאופנוען של וולט שנתקע בקומה השניה (דבר ראשון)
טולסי גבארד מואשמת בחסימת דיווח רגיש על מקורב לטראמפ | ראש המודיעין הלאומי חשודה כי מנעה מהקונגרס ומגופי הביטחון גישה ליירוט מודיעיני זר העוסק בדמות בסביבת הנשיא, והעבירה את המידע ידנית לראש הסגל (ארה"ב)
כמה מנהרות נחפרו בחודש האחרון? איך משתמש חמאס ב"יתומים" כדי לממן טרור? והתרחיש המבעית על רחפני הנפץ ממצרים שיכולים לשתק את חיל האוויר • אלי גוטהלף שוחח ב'כיכר FM' עם מומחה המודיעין רפאל חיון, שחזר נסער מהוועדה בכנסת ומזהיר: "אנחנו חוזרים אחורה, לא למדנו כלום" (כיכר FM)
התפתחות דרמטית בבדיקת מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד: מנכ"ל משרד הביטחון וקציני מודיעין זומנו לעדות דחופה • במוקד: פרשת הנער שהופעל כמקור והסתבך בריגול • האם הערה פיקודית מהעבר תטרפד את המינוי של נתניהו? (בארץ, חוק ומשפט)