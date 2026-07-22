במשך דורות סופר במערב על שיטת הוצאה להורג מחרידה שיוחסה לסין העתיקה: אסיר שנכלא בחדר, הוזן בבשר מבושל ורזה בלבד, ומת בייסורים למרות שקיבתו הייתה מלאה | מבחינה ביולוגית, מתברר שיש בסיפור גרעין אמיתי ומבהיל - אך מבחינה היסטורית, התמונה מורכבת הרבה יותר, וחושפת לא רק את גבולות הגוף האנושי, אלא גם את הדרך שבה המערב בנה מיתוסים על "המזרח האכזרי" (מגזין כיכר)
בשנים האחרונות מתפתחת תעשייה גדולה ומשומנת ששמה לה למטרה "לנצח את המוות" והיא עושה זאת בעזרת AI | כך אדם שמת הופך להיות בוט שניתן לשוחח איתו, לפעמים ממש במראה וקול של הנפטר, ולהרגיש כאילו הוא עדיין חי | הנושא מעורר מחלוקות קשות, הן מבחינה אתית והן מבחינה משפטית, וגם ליהדות יש מה לומר בנידון (מגזין כיכר)
בית משפט בהודו הודיע על גזר דין מוות לשלושה גברים שהורשעו בביצוע מעשים חמורים על שתי נשים, בהן תיירת ישראלית | לפי התלונה שהוגשה החשודים הגיעו על אופנוע ודרשו כסף מהקבוצה. כאשר התיירים סירבו, המצב הסלים (בעולם)
אחרי שבסוף השבוע דווח על תינוק בן ארבעה שבועות שנפטר מכשל נשימתי, היום מעדכן משרד הבריאות כי אותו תינוק אכן צרך את מזון התינוקות של נוטרילון שירד מהמדפים בשל חשד לרעלן שנמצא במוצר - אך למרות זאת במשרד מדגישים כי אין קשר בין צריכת המוצר לבין מותו של התינוק (בארץ, בריאות)
האב השכול חגי לובר פרסם פוסט נוקב ברקע הביקורת הציבורית על ההורים בעקבות מותן של הפעוטות במעון בירושלים, ובו הוא מבקר קודם כול את עצמו | "גם אני צקצקתי בלשון על ‘ההורים הלא אחראיים’… וגם אני מיהרתי לחרוץ משפט ולנקוט עמדה” | לדבריו, מקרה אחד הביא לתפנית בנקודת המבט שלו על האירוע (בארץ)
מאות חסמו את צומת שמואל הנביא בירושלים, במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בשני התינוקות שנפטרו במעון בעיר | המוחים חסמו אוטובוסים והבעירו פחים | מבית הגר"מ שטרנבוך נמסר: "חובה על כל אחד ואחד לצאת לרחובה של עיר ולמחות נגד ניתוחי מתים וניוול המת" (בארץ)
בתום בדיקות ראשוניות לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה, שנפטרו בפעוטון בירושלים | כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה | כל הפרטים (בארץ)
התביעה דורשת להטיל עונש מוות על נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יאול, בעקבות החלטתו להטיל משטר צבאי לזמן קצר בדצמבר 2024 | הצו של יון, שהיה הראשון מסוגו בדרום קוריאה זה יותר מ־40 שנה, הביא להצבת חיילים חמושים ברחובות סיאול, להקפת בניין האספה הלאומית ולכניסה למשרדי הבחירות (בעולם)