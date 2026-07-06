בעודנו מתפעלים מסרטונים ויראליים של רובוטים אנושיים המבצעים סלטות, קיים יצור כסוף אחד שהקדים אותם ב-250 שנה וממשיך להדהים את העולם | הוא אינו זקוק לחשמל, סוללות או בינה מלאכותית, אך התנועה שלו מלאת חיים עד כדי כך שהיא משאירה גם את המהנדסים המודרניים ביותר בפה פעור (חדשות בעולם)
מה שהיה פעם מבצר הזיכרון של העם היהודי, "בית התפוצות", עבר מהפך פרוגרסיבי דורסני והפך למוזיאון "אנו" – מקום שבו ערכי המסורת נרמסים תחת מצגים המקדשים את ההתבוללות וטשטוש הזהות | אל מול המציאות המזעזעת הזאת, שבה אלפי תלמידים נחשפים לתכנים הפוגעים ביסודות העם, יוצא בית דין רבני במכתב חסר תקדים האוסר על הביקור במקום (חדשות בארץ)
במוזיאון הקורבט הלאומי בקנטקי נפתחה תערוכה חדשה שמבקשת להסיט לרגע את המבט מהמרכב הנוצץ והמנועים הגדולים, אל החפצים, האנשים והרגעים שבנו את המיתוס: חליפות מרוץ ישנות, מכוניות פדלים, מכונות פינבול, שולחן של בכיר בג'נרל מוטורס ואפילו דגמי צבע זעירים ששימשו את מעצבי קורבט (רכב)
פרויקט מחקר בינלאומי חשף אוצר טקסטים עתיקים שנשמרו במשך יותר ממאה שנה במחסני המוזיאון הלאומי בקופנהגן | המסמכים כללו נושאים רבים, החל מטקסי כישוף להגנה על מלכים ועד אזכורים לאפוס גילגמש ורישומים מנהליים יומיומיים (בעולם)
שלוש נשים ישראליות שענדו שרשרת מגן דוד ודגל ישראל גורשו ממוזיאון מרכזי בספרד לאחר שהמון החל להתגודד סביבן וקרא לעברן קריאות "רוצחות עם" | הסדרנים אמרו להן שהעובדה שהן יהודיות "מפריעה", וגירש אותן למרות שאחת מהן אמרה כי היא ניצולת שואה (בעולם)
מוזיאון השייך למוסד הסמיתסוניאני תלה דיוקן חדש ומרשים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בגלריה הלאומית לפורטרטים | במקביל הוסר טקסט נלווה שהתייחס לשתי ההדחות שלו, ולמתקפה על גבעת הקפיטול | השינוי קרה לאחר איום ישיר של הבית הלבן על המוזיאון (בעולם)
המנעול המסתורי מפרס העתיקה שמצליח להדהים את המדענים גם אחרי 800 שנה | מה הסוד מאחורי "הכספת הבלתי פיצוחה" מהמאה ה-13, מלאכת מחשבת של אומנות ואבטחה שמותירה אפילו את טכנולוגיית המיגון המודרנית פעורת פה (בעולם)
מוזיאון גוף האדם בהולנד הוא בעצם ענק בגובה 35 מטרים שבולע את המבקרים אל תוך המכונה האנושית המופלאה | משיטוט בתוך פצע פתוח ועד קפיצה על לשון רועשת, החוויה החושית שגורמת להרגיש קטנים בתוך גוף גדול (חדשות בעולם)
במהלך ביקור במוזיאון נחשף ישראל שפירא לארון קבורה עתיק, גלוסקמה קטנה, ועליה כתובת עתיקה: "שמעון בן אליעזר". לפי החופר, על גלוסקמה סמוכה נכתב "חשמ..." – חשמונאי | האם אי־פעם נדע בוודאות היכן נקברו מתתיהו ובניו? (חדשות)
משרד האדריכלים הנורבגי הנודע Snøhetta זכה בתחרות הבינלאומית לתכנון "מוזיאון האמנות מפרץ צ'יינטאנג" בסין | המבנה, המשתרע על פני 18,000 מ"ר, מעוצב בהשראת תנועת המים ומציג מבנה גלי המתמזג עם הנהר ויוצר שער תרבותי חדש לעיר (אדריכלות)
שישה פסלים עתיקים נגנבו מהמוזיאון הלאומי של דמשק, אחד מהמוסדות התרבותיים הוותיקים ביותר במזרח התיכון, שבו אוסף המציג את המורשת הארכיאולוגית והאומנותית של סוריה | לפי מקור במוזיאון, הגנב שבר צג זכוכית ביום שני וככל הנראה נשאר במוזיאון עד הערב | המשטרה פתחה בחקירה (העולם הערבי)
בית הכנסת ההיסטורי ימבול בשכונת בלאט באיסטנבול נפתח מחדש לאחר שנתיים של שיקום מקיף | הפתיחה מציגה לתיירים ולציבור המקומי תערוכה מרתקת בשם "חדרים נשכחים", הכוללת חפצים נדירים שהתגלו בחדר אחסון נסתר (חדשות בעולם)