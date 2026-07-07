במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על עולם הבינה המלאכותית והטכנולוגיה, חוקר המוח פרופ' יורם יובל מזהיר מזהיר מנזקי הרשתות החברתיות אבל מסביר מדוע אסור לחזור אחורה • מהמצאת הדפוס ועד עתיד הלמידה | הריאיון המלא (טכנולוגיה)
הכל התחיל בקוף ששיחק משחקי וידאו בכוח המחשבה, אבל היום אילון מאסק כבר מדבר על שלב הניסים | הטכנולוגיה החדשה של נויראלינק מצליחה לחדור את ה"שריון" של המוח ולהפוך את המדע הבדיוני למציאות רפואית שתשנה את חיינו (חדשות בעולם)
החברה המודרנית קידשה את העיסוק המתמיד והפכה את המנוחה לסוג של חטא | מהו הניתוח הפסיכולוגי של האנשים שלא מסוגלים לשבת דקה בלי לעשות כלום, ומדוע "בטלה מכוונת" היא למעשה הדלק הכי טוב ליצירתיות, למחשבה חופשית ולבריאות המוח שלנו? | שבו בנחת ותקראו (פסיכולוגיה)
מחקר חדש מאוניברסיטת פנסילבניה חושף קשר הידראולי מפתיע בין שרירי הבטן למוח: תנועות זעירות הנוצרות בפעילות יומיומית דוחפות נוזל מוחי ומסייעות בניקוי פסולת עצבית - תהליך שעשוי להיות קריטי במניעת מחלות ניווניות כמו אלצהיימר (בריאות)
בשעות אחר הצהריים פשטה הידיעה כאש בשדה קוצים: נמצאה גופתו של הבחור אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל, שנסחף וטבע למוות לפני עשרה ימים בחוף בנתניה | עם היוודע הבשורה, הציבור חש מערבולת של רגשות: מחד, כאב על הטרגדיה הכפולה במשפחה, ומאידך אפילו מעט שמחה בסגירת המעגל | איך ייתכן לשמוח בזמן טרגדיה בלתי נתפסת? יצאנו לבדוק את נפלאות המוח (אקטואליה)
מחקר של אוניברסיטת סינגפור מגלה כי קפאין מסוגל להחזיר למוח את יכולת הזיכרון החברתי שנפגמת בעקבות לילה ללא שינה - וזאת באמצעות השפעה ממוקדת על אזור ספציפי בהיפוקמפוס, ללא גירוי יתר של המוח כולו (בריאות)
חברת NeuCyber Neurotech, הנתמכת על ידי הממשל הסיני, הודתה כי הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שלה בתחום שתלי המוח מפגרת בכשלוש שנים אחרי זו של חברת ניורלינק של אילון מאסק | ההצהרה הלא שגרתית ממחישה את הפער המתהווה בין סין לארצות הברית במרוץ על השליטה בממשק שבין אדם למחשב (טכנולוגיה)
איך מסבירים את העובדה שגדולי ישראל מגיעים לגיל מאה בצלילות מדהימה ללא חדר כושר? | למה לימוד גמרא הוא ה"אנטי-אייג'ינג" הטוב ביותר למוח, ואיך החרדים מנצחת את הגנטיקה? | פרופסור יובל חלד, מומחה עולמי לפיזיולוגיה, בראיון מרתק למשה מנס בתוכנית 'תהיה בריא', חושף את הנוסחה לחיים איכותיים: "אנחנו יכולים להדליק ולכבות גנים של מחלות"
מדענים מאוניברסיטת סטנפורד ומאוניברסיטת פנסילבניה גילו שחיידק מסוים, ההופך לנפוץ יותר עם הגיל, עשוי לגרום להידרדרות בזיכרון | ניסויים בעכברים הראו כי מחיקת החיידק או גירוי עצב הוואגוס החזירו את יכולות הזיכרון לרמה של צעירים - ומרמזים שאולי גם בבני אדם ניתן יהיה להפוך תהליכי ירידה קוגניטיבית (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת איווה מצאו כי אימון רכיבה קצר בעוצמה מתונה גורם לעלייה מיידית בגלי מוח מהירים באזור ההיפוקמפוס – מרכז הזיכרון של המוח – ומעודד תקשורת מוגברת עם אזורים קורטיקליים הקשורים בלמידה וזיכרון | הממצאים, שפורסמו בכתב העת Brain Communications, מספקים עדות ישירה ראשונה בבני אדם להשפעת פעילות גופנית קצרה על פעילות מוחית עמוקה (בריאות)
מחקר חדש מגלה כי אזור במוח האחראי על קבלת החלטות מפעיל "הטיה סמויה" לטובת שתיית אלכוהול, אפילו לפני שקבלת ההחלטה נעשית במודע | החוקרים מציעים כי מדובר במנגנון שעשוי להסביר מדוע אנשים עם תלות במשקה מתקשים להעדיף תגמולים חברתיים על פני שתייה (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת ג’ונס הופקינס יצרו את האטלס התלת-ממדי המקיף ביותר של תאי המוח היוצרים מיאלין - הציפוי המבודד של סיבי העצב - ומסמנים שלב מרכזי בהבנת האופן שבו המוח שומר על תקשורת מהירה ויעילה בין נוירונים | הממצאים חושפים כיצד תאי הבידוד מפוזרים באזורים שונים במוח, ואיך שיבוש בפעילותם עשוי להוביל למחלות ניווניות כמו טרשת נפוצה ואלצהיימר (בריאות)