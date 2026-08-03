מבצע חובק עולם: לאחר התאונה המחרידה במולדובה שבה נקטף בדמי ימיו הרב עקיבא ראנד ז"ל, פתחו הרשויות המקומיות במסכת ביורוקרטית אכזרית תחת חשד לקונספירציה | 'כיכר השבת' בחשיפה מלאה: מהתערבותו האישית של יו"ר סיעת מחזיקי הדת, הרב אליקים שטארק, ועד ללחץ הטרנס-אטלנטי של שלושת השגרירים, האולטימטום המורט והשמירה על הגופה ברגע האחרון | שרשרת הניסים שליוותה את כבוד המת עד להלוויה הכואבת (חרדים)
לאחר דרמה חובקת עולם, ארונו של האברך עדין הנפש, הר"ר עקיבא ראנד ז"ל, נחת בארץ | מכריו מספרים בבכי על הנס הגדול של שלושת הילדים שחבק אחרי שנים של תפילות, ועל השבר הנורא עם הידרדרות רכבו לוואדי במולדובה | ההלוויה הערב בירושלים (דיין האמת)
משרד החוץ הודיע היום כי אזרח ישראלי מת לאחר שהתמוטט במהלך טיסה ממולדובה לישראל | בעקבות האירוע המטוס ביצע נחיתה בטורקיה, שם פונה הנוסע לבית חולים מקומי ושם נקבע מותו | המשרד מלווה את משפחת הנפטר ופועל מול הרשויות בטורקיה כדי להביא את גופתו לקבורה בישראל (תעופה)
שכנתה הרחוקה של רוסיה, מולדובה, סגרה זמנית בסוף השבוע את המרחב האווירי שלה, הסיבה לכך הייתה שני רחפנים רוסיים, לכאורה, שחדרו למרחב האווירי של מולדובה ללא אישור | לדברי נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, מדובר ב"פעולה מכוונת, מהלך מתוכנן בשטח האפור נגד אירופה" (תעופה)
מפלגת השלטון הפרו-אירופאית במולדובה זכתה הלילה לניצחון ענק ולא צפוי נגד מפלגת האופוזיציה הפרו-רוסית | המהלך מקרב את מולדובה להצטרפות לאיחוד האירופי | במבט רחב יותר, באירופה רואים את ההתערבות של רוסיה בבחירות כניסיון להשתלט על המדינה באמצעות פוליטיקה (בעולם)
כמה ימים לאחר הפיצוץ במגעים עם מולדובה, המדינה הודיעה הודיעה לסוכנויות הנסיעות על ביטול כלל הטיסות הסדירות מישראל | נזכיר כי רק לאחרונה הזהירו בישראל, כי צעד שכזה יגביר את המתח השורר גם ככה - בין המדינות (חרדים)
רגע לפני ראש השנה, בישראל מאשימים את ממשלת מולדובה בהכשלת המתווה לנסיעת האלפים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן | לטענת הצוות הישראלי, בממשל המולדובי "עשו הכול כדי שלא להכשיר את ההסכם שהתגבש" | מחר צפויה להתקיים פגישה מכרעת בשאלה האם רומניה היא הדרך בה יעברו אלפי הישראלים, בדרכם לציון הקדוש באומן שבאוקראינה (חרדים, בעולם)
המאמצים הדיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין מולדובה להסדרת טיסות השכר לחסידי ברסלב לראש השנה – קרסו | לאחר שבועות של משא ומתן, שבו הוסיפה מולדובה תנאים חדשים שוב ושוב, ההסכם בוטל סופית | אלפי חסידים כבר נערכים לנסוע בדרך עוקפת, דרך רומניה ופולין על מנת להגיע לעיר אומן בזמן (חרדים)
כסף, כסף ועוד כסף: רשימת הדרישות של המולדביים מישראל | פרסום ראשון: חלק ממתחם החניה בקבר רחל יופקע לטובת... בסיס מג"ב לדתיים | זה לא היה עוד "שולעם זוכער": סיקור נרחב מהשמחה הנדירה בבני ברק | מה קורה בפיצרייה ה"כשרה" בשבת אחרי הצהריים? | תיעוד וסיקור: נכדם של אדמו"רי מודז'יץ וזוועהיל "התברמץ" - כך זה נראה (מעייריב)
ממשלת מולדובה העבירה את הדרישות מישראל אותן הציבה כתנאי קודם לאישור מעבר לאומן לראש השנה | גם אוקראינה הצטרפה לדרישה | גורם מעורה בפרטים מעריך: אם לא ייחתמו ההסכמים בקרוב – הטיסות עלולות להתבטל |ממשרד החוץ נמסר כי מבדיקה שנעשתה מול ממשלת אוקראינה עולה כי נכון להיום אין שינוי במדיניות בנוגע להגעת מתפללים בראש השנה (חדשות חרדים)
הדרמה בברסלב: כך התקבלה ההחלטה הדרמטית שלב אחרי שלב - סיקור נרחב | מניעות בדרך לאומן - גם בלי בעיית הגיוס | הגר"י זילברשטיין מבהיר: הפסיקה של ר' חצקל לא רלוונטית לימנו | זהירות: עלייה של 500% בגובה הקנסות - כבר בשבוע הבא | מה הסיכוי? כשעולם התרבות החילוני נושם קצת יידישקייט (מעייריב)
פרוש מסכם את ההישג: תקציבי ענק ל"אומן ראש השנה" | העקיצה של מקלב לראש עיריית חריש, והנחת מזוזה ב"נחלת עפולה" | "האיחוד" הצרפתי? כך נראתה שבת הגיבוש בספסופה | מצמרר: עשרות שנים לפני פטירתה בר"ח אלול - נחשף המכתב המרגש | ישיבה ע"ש הגר"א דויטש והקצאה לישיבת אבי-עזרי: סיקור מפתיחת הזמן ב'פלג' (מעייריב)
כמידי שנה, אחר הנושאים הבוערים בתקופה זו - הוא נסיעתם של עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן. מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, מדובר בפרויקט מאתגר ובעייתי, והשנה נוספה גם בעיית העריקים אשר עשויים להיעצר בנתב"ג | חבר הכנסת פרוש, המסייע רבות לפרויקט אומר ל'כיכר': "עובדים על זה כבר חודשים רבים" (חרדים)
כחודש לפני ה'קיבוץ' באומן, ובצל החשש בחסידות ברסלב כי היועצת המשפטית לא תאפשר לחסידים הצעירים בגיל הגיוס לטוס לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן, הערב פורסם כי הממשלה פועלת להסדרת הטיסות, והחליטה להקצות 10 מיליון שקלים מחמישה משרדים לטובת הטיסות לאומן בראש השנה, כתשלום למולדובה לטובת תשתיות קליטת החסידים (חרדים)
בעיצומו של הגל
האנטישמי ששוטף את אירופה: ראש ממשלת מולדובה נפגש עם רבה של המדינה הרב פנחס זלצמן והצהיר -
"לא ניתן לאנטישמיות להכות שורש במולדובה" | השניים דנו בשימור המורשת היהודית במדינה, בפיתוח מוסדות
הקהילה היהודית ובהעמקת שיתוף הפעולה בין הקהילה לרשויות (חרדים)