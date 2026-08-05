דרמה מותחת שהסתיימה בטרגדיה רפואית: שני אוהדים ארגנטינאים, בני 67 ו-88, מתו אמש מאירועי לב קשים במהלך צפייה במשחק גמר המונדיאל הסוער בין ארגנטינה לספרד. אוהד נוסף, בן 72, מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ בבואנוס איירס לאחר שסבל ממצוקה נשימתית וכאבים בחזה. בעולם הרפואה שבים ומזהירים מפני ההשלכות הבריאותיות המסוכנות של מתח נפשי קיצוני בזמן אירועי ספורט גדולים.
בתוכנית היום בקונספט תשעת הימים דנו משה מנס וישראל מאיר על שלל נושאים אקטואלים | האם בחורי ישיבות וכדורגל זה דבר שהולך ביחד? | על פורום העיתונאים החרדי החדש והמשמעות | המבקר הרותח של כיכר השבת מחפש רק פרסום עצמי | וגם איש הטכנולוגיה אלחנן טווג מגלה: לבינה המלאכותית לא באמת אכפת מכם (דבר ראשון)
דרעי תוקף את הרמטכ"ל - ומעורר את זעמם של ראשי מפלגות השמאל | מה קורה כשהמפגינים נתקעים בהפגנה אחרת? זה בדיוק מה שקרה לצאנזערס | זעזוע: הגרא"מ פייבלזון הותקף בידי בחורים צעירים במודיעין עילית | שוב זה קורה ושוב באותה שכונה: פקחי מס הכנסה הותקפו | בזמן שמיליונים עוקבים אחרי כדור - ב'סורוצקין' עקבו אחרי שיעור כללי (מעייריב)
אוהדי קבוצת הכדורגל של נבחרת מרוקו יצאו למהומות בלונדון ובהאג אחרי ההפסד לנבחרת צרפת במונדיאל | במהלך העימותים האלימים עם כוחות המשטרה המקומיים, קראו המוסלמים הכובשים את ערי אירופה קריאות מחרידות של עידוד ארגוני הטרור ולהשמדת העם היהודי כפי שהיה בתקופת השואה האיומה (בעולם)
במה שנראה כהתערבות בוטה במיוחד מצד נשיא ארה"ב, בניו יורק טיימס מדווח על אירוע חריג במסגרתו שחקן כדורגל שסולק לצמיתות מטורניר המתקיים בימים אלו, הוחזר לשחק בעקבות לחץ אישי של נשיא ארה"ב | המדינות היריבות בוחנות צעדים משפטיים (חדשות)
נבחרת ארגנטינה נחתה במיאמי לקראת השלב המכריע בתחרות הכדורגל העולמית, אך רגע ביזארי אחד בבידוק הביטחוני הצליח לגנוב את כל ההצגה | בזמן שהשחקנים עברו בידוק קפדני, התגלה בתיק חפץ בלתי צפוי לחלוטין שגרם לליאו מסי להתפקע מצחוק מול המצלמות (חדשות בעולם)
אם אתם מחכים ליום שבו טהראן תרים דגל לבן אחרי חיסול מוצלח או הדחה כואבת, כדאי שתשנו כיוון | ממגרשי הכדורגל ועד למבצעים צבאיים חשאיים, המכונה התעמולתית של טהראן תמיד מגדירה מחדש את מושג ההפסד ומציגה נרטיב שבו הכבוד הלאומי חשוב יותר מהחיים עצמם (חדשות בעולם)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שבתות הקיץ הארוכות: האם כדורגל ושאר המשחקים הם מוקצה בשבת? והאם מותר לשחק במקום שיש בו דשא? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)