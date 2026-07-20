הגה"צ המשפיע החסידי רבי יצחק משה ארלנגר שוהה בימים אלו למנוחה באזור וואדברי הסמוך למונרו, שם הוא מתארח במעונו של הנגיד ר' אברהם בנימין קרויס | תושבי האזור והחסידים נהנים בימים אלו מאורו ומשפעת תורתו של המשפיע | בין הקהל הרב נצפה תלמידו המובהק, האדמו"ר מישועות יעקב סקולען (חסידים)
אימפריה חסידית חסרת תקדים. בקריית יואל שבמונרו יש הכל – מבית יולדות ועד בית עלמין, בלי שום צורך לצאת מגבולות העיר | השבוע נרשם צעד נוסף בהתעצמות המקומית, כאשר האדמו"ר מסאטמר חנך את משרדי חברת 'מצילי האש' – תחנת כיבוי אש עירונית המנוהלת ומאוישת כולה על ידי מתנדבים חסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
באחד מהלילות האחרונים יצא האדמו"ר מסאטמר אל חצר ביתו נאווה קודשו בקריית יואל במונורו, וקיים בהתרגשות רבה את המצווה הנדירה של שילוח הקן | האדמו"ר גירש את היונה, ומיד לאחר מכן טיפס אחד מפרחי החסידים אל קצה האילן הגבוה, כדי להוריד את הביצים שעליהן רבצה הציפור, והגיש אותן לאדמו"ר אשר היה נרגש מקיום המצווה המיוחדת (חסידים)
קהל רב השתתף בתפילות ובשולחנות של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג, ששבת בקרב חסידיו ומעריציו בקריית יואל במונרו לרגל שבת ראש חודש אייר • לאחר השבת עלה האדמו"ר לביקור במעונו של דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ • צפו בתיעוד (חסידים)
ביום חמישי האחרון, התכונן הבדחן ר' חיים הערש גלנצר, לצאת מביתו אל עבר בורו פארק, לשמש כבדחן במצווה טאנץ, כשלפתע קיבל שיחת טלפון מאחד הדיינים הבכירים שהורה לו להישאר בביתו | במוצאי שב"ק סיפר הבדחן לרבו, האדמו"ר מסאטמר, את הסיפור המלא, וזכה להעלות קורת רוח מרובה על פני הרבי שנהנה מדקדוקי ההלכה בקרב חסידיו | הסיפור המלא (חסידים)
שיחת היום בקריית יואל שבמונרו: תושב העיר סיכל ניסיון הונאה של מתחזים לסוכנים פדרליים, לאחר שדרשו ממנו סכום עצום של כסף תמורת ביטול צו מעצר | המשטרה עצרה את החשודים שהם רק חלק מרשת הונאה רחבה יותר, שפועלת באזורים חרדיים בניו יורק | הרשויות קוראות לציבור לגלות ערנות ולדווח על כל מקרה חשוד (חרדים)
מאות ילדי כיתה ה' מתלמוד תורה סאטמר בקרית יואל שבמונרו התאספו למעמד כבוד התורה 'ברינה יקצורו' | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שאף נשא אמרות קודש לפני התלמידים, והביע הנאתו המרובה מעמל לימודם על התורה והעבודה בדרך החסידות צרופה (חסידים)
חסידות סאטמר כמרקחה | מספר מתפללים אשר הגיעו לשפוך שיח באוהל אדמו"רי בית סאטמר במונורו, הבחינו בציפור על קברה של הרבנית הצדקנית מרת אלטא פייגא טייטלבוים ע"ה, אלמנת האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר | אחר שניסו לגרשה מהמקום ללא הצלחה, אמרו מספר פרקי תהילים ומשניות, ואז ארע דבר הפלא | כל הפרטים ב'כיכר השבת' (חסידים)
אשרי עין ראתה את המעמד הכביר כאשר למעלה מחמש מאות ילדים מתלמודי התלמוד תורה של סאטמר בקרית יואל מונורו, התאספו השבוע בראשות האדמו"ר למסיבת חומש עם הגעתם לגיל חמש | במעמד הכביר הציגו ילדי החמד בפני האדמו"ר את נועם הלכותיהם כפי שמחנכים אותם בבתי החינוך | אחר דבריו של האדמו"ר - עברו כלל הילדים לפני הקודש לקבלת תשורה נאה (חסידים)
עם הרחבת גבולות הקדושה ב'קרית יואל' שבמונורו, כינס האדמו"ר מסאטמר את רבני ועסקני ועד העירוב בעיירה, וביקש לעמוד מקרוב אחר הידורי העירוב והרחבתו לכל גבולות הקריה המסתעפים מכל צדדיה | האדמו"ר משמש בנוסף גם כ'מרא דאתרא' של העיר, וכל הפעילות נעשות בהכוונתו והדרכתו הישירה (חסידים)
רבבות חסידים ואנשי מעשה שהו לרגל חג השבועות בצל האדמו"ר מסאטמר, בקרית יואל שבמונרו | תיעוד מרהיב מערב החג ברחובות העיירה, ובהיכל ביהמ"ד הגדול שהוכשר לאכלוס של רבבות מקומות ישיבה ועמידה | עמדות מים הקרים שנפרסו בעיירה ועוד (חסידים)