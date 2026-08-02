מסעדה כשרה ופופולרית במונטריאול נהרסה כליל בעקבות שריפה קשה שהתרחשה בליל שבת. חקירת המשטרה העלתה חשד כבד להצלתה מכוונת, והחשש בקהילה היהודית המקומית מהסלמה באירועים האנטישמיים ובהתנכלות לעסקים יהודיים הולך וגודל. המשטרה מחפשת אחר חשוד שנראה נמלט מהמקום (יהדות בעולם)
אירוע משעשע ובלתי שגרתי התרחש בסוף השבוע במחנה הקיץ של חסידות סקווירא שבקנדה | ראב"ד הקהילה, לצד חסידים וזקנים רבים, הופיעו בבית הכנסת ביום השבת כשזקנם הלבן נצבע לגוון כחול בולט - וזו הסיבה המפתיעה שהובילה לכך (חסידים)
תיעוד מקומם ממונטריאול שבקנדה מציג רגעי חרדה בליל השבת האחרונה, כאשר אנטישמי חטף שטריימלים מראשיהם של חובשי פנים חסידיים | לאחר מספר ניסיונות כושלים שתועדו במצלמות הצליח התוקף לשדוד שני שטריימלים מחסידים אחרים ונמלט מהזירה. הקהילה היהודית המקומית שרויה בדאגה, והמשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את החשוד (אקטואליה, חרדים)
האדמו"ר מסאטמר חתם ביקור בזק אינטנסיבי בן 36 שעות בקנדה, לרגל רכישת בניין התלמוד תורה החדש של החסידות • צפו בתיעוד ענק ממרתון מעמדי הקודש: ממעמד חומש סעודה ועד סיום מסכת שבת, ביקורים בבתי הנגידים והרבנים, והמפגש עם חשובי החסידים בקריית טאהש • כל פרטי המסע שנערך בטיסות פרטיות הלוך ושוב | סיקור מרומם (חסידים)
חמושים פתחו במסע ירי בשכונת ווסברי במונטריאול, סמוך למרכז חב"ד המקומי | על פי הדיווחים שוטר נהרג ואזרח יהודי נפצע באורח קשה לאחר שנורה בטעות ע"י כוחות הבטחון | משטרת קנדה כיתרה את הזירה בשל חשש כבד לבני ערובה, אחד היורים נוטרל | על פי חקירה ראשונית מדובר באירוע פלילי ולא בפיגוע (בעולם)
למעלה מ-400 יזמים, אנשי עסקים ובעלי מקצוע מקהילות מונטריאל וטאהש שבקנדה השתתפו השבוע בוועידה מקצועית | במהלך היום הוצגו פאנלים מקצועיים בנושאי מימון, משפט, ביטוח וראיית חשבון בשוק הנדל"ן הנוכחי | סיקור ותיעוד (חרדים)
ביקור רב רושם ערך הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא, בקרב החסידים במונטריאול שבקנדה | במהלך הביקור רומם הרה"צ את רוחם של החסידים ועודדם להמשיך בעוז בדרכי אבות, כמו כן פיאר הרה"צ מעמדי הוד בקרב בני הקהילה |בתיעודים נצפה העובדה כי למרות שכבר אוחזים בתחילת חודשי הקיץ, הרה"צ נראה כשהוא לבוש ב'פעלץ' (מעיל פרווה מסורתי) כדי להתגונן מהקור המקומי | צפו בגלריה (חסידים)
סוף לסיוט הדו"חות והגרירות: לאחר מאמצי שתדלנות נמרצים, עיריית מונטריאול והמועצות המקומיות הכריזו על הקלה היסטורית עבור הקהילה היהודית • החוקים המחייבים פינוי רכבים לצורך ניקוי רחובות לא יאכפו במהלך החג – גם באזורים בהם לא ניתנה הקלה דומה מזה 23 שנים | כל הפרטים (חרדים)
קהילת חסידי ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה נפרדת משבוע של התעלות ורוממות, עם סיום ביקורו המיוחד של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד • שיאו של הביקור - ה'באטע' המרכזי בליל שבת קודש בהשתתפות מאות חסידים, שנמשך עד השעות הקטנות • סיקור ותיעוד (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא בקנדה התחממו באור קדושת השבת האחרונה בצילו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו חביבו של האדמו"ר מבעלזא, אשר ערך את השבת בעיר ואם בישראל מונטריאול, במסגרת מסע חיזוק מרומם שערך בקרב בני הקהילה • במוצאי שב"ק ערך הרה"צ סעודת מלווה מלכה לעסקני הקהילה בבניין המוסדות בעיר • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
ימי חג ימים אלו נחלתם של אלפי חסידי בעלזא בארה"ב ובקנדה, עם הופעתו הכבודה של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו חביבו של האדמו"ר לביקור הוד בקרבם, ועריכת השבת בקרב עם סגולה בעיר ואם בישראל מונטריאול • צפו בתיעוד ענק מהימים הראשונים לביקור הממלכתי (חסידים)
תמונת מצב מקנדה: פחד לצד גאווה, יהודים מתלבטים אם להסתיר סממנים דתיים ולצד זה הקהילה היהודית מתארגנת בהשקעות של מיליוני דולרים להגנה עצמית | והביקורת על תגובת הרשויות: "המשטרה הגיעה אחרי שעה" | צפו בראיון המלא (בעולם)