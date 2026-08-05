תיעוד של רכב חרום של ארגון 'הצלה' כשהוא חונה בחניית נכים בעת אירוע חירום מציל חיים הועלה לרשתות החברתיות על ידי מתנדב בגופי חירום מקומיים ועורר גל תגובות עוינות. בעקבות המחאה הציבורית והחשיפה התקשורתית, הודיעו שירותי החירום והצלה המקומיים כי פתחו בחקירה רשמית ורצינית נגד המתנדב שהעלה את הסרטון (חרדים)
סדרת תקריות מטרידות באזור מונסי: אלמונים שנסעו ברכב חולף השליכו ביצים לעבר הולכי רגל שצעדו ברחובות השכונות החרדיות. כוחות מנתחים תיעודים ממצלמות אבטחה וגובים עדויות במטרה להתחקות אחר הרכב והחשודים (חרדים בעולם)
אבל כבד במונסי ובעולם התורה: ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי הכהן בעק זצ"ל, גאב"ד קהל "סגולת ישראל", מגדולי מרביצי התורה בעיר, התמוטט הבוקר מדום לב פתאומי בדרכו לעוד יום של הרבצת תורה בישיבה והוא בן 80 • קווים לדמותו של הגאון שהעמיד אלפי תלמידים בדרך בריסק והשקפת סאטמר • וכל בית ישראל יבכו את השריפה (דיין האמת)
זוג קשישים חרדי נפל קורבן לעוקץ טכנולוגי מתוחכם ונאלץ להעביר סכום עתק של 51 אלף דולר לחשבון של נוכלים. הללו הפעילו לחץ פסיכולוגי כבד ואיומי מעצר במשך שעות, כמעט והצליחו במזימתם | ברגע האחרון ממש, דקות ספורות לפני כניסת השבת ותוך מרוץ דרמטי נגד השעון, התערבו מתנדבי ארגון 'חברים' של רוקלנד והצליחו להקפיא את ההעברה הבנקאית, לנתק את הנוכלים מהמחשב ולהציל את כספם של בני הזוג במלואו (חרדים)
בזמן שמרבית תושבי ברוקלין כבר שוהים בהרי הקאנטרי לנופש השנתי, בחצר הקודש באבוב 45 ערכו במונסי את הדינר השנתי לטובת החזקת המוסדות | האירוע המפואר נערך בראשות האדמו"ר, דווקא במונסי – שם התושבים מתגוררים כל השנה על ההרים ואינם זקוקים לצאת לנופש | לדברי העסקנים, המעמד נחל הצלחה כבירה (חסידים)
טרגיה קשה במונסי: בלימה ובר ע"ה, ילדה כבת 7, נהרגה הבוקר (רביעי) לאחר שנפגעה מאוטובוס תלמידים ברחוב בלאוולט בעיר. כוחות הצלה וחירום רבים שהוזעקו לזירה נלחמו על חייה וביצעו בה פעולות החייאה ממושכות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את פטירתה(חרדים)
הזעם בקרב יהדות ארצות הברית בעקבות הסכם הכניעה של הממשל האמריקני לטהראן שובר שיאים • שלט חוצות ענק ומואר בגנותו של הנשיא טראמפ נתלה אמש במונסי, ממש מול הסופרמרקט הכשר הפופולרי ביותר המשרת אלפי קונים בכל יום • כל הפרטים מהסערה שמרעישה את הרחוב החרדי מעבר לים (חרדים)
דיווחים בארה"ב: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי להגיע ביום שישי הקרוב – יום טוב ראשון של שבועות – לביקור רשמי במחוז רוקלנד שבניו יורק | על הפרק: אירוע ענק בקמפוס המכללה המקומית, השוכן בליבו של הריכוז החרדי במונסי | האתגר האבטחתי: רבבות תושבים שיצעדו ברחובות ללא מכשירים סלולריים וכלי רכב (חרדים)
חתן בר מצווה שערך צילומים בפארק ליד עיירת מונסי בארה"ב, שכח את התפילין החדשות על ספסל בודד • בזכות תושייה של מתנדב 'חברים' ושילוב בין המוקדים – האבידה הושבה לבעליה רגע לפני שקיעת החמה של ערב שב"ק • "הבחור אפילו לא ידע שהן חסרות" (חרדים)
לקראת סיום זמן החורף, הגיע האדמו"ר מסאטמר לביקור הוד מיוחד בישיבה החדשה שייסד במונסי • במהלך הביקור נשא האדמו"ר שיעור סוגיא ופלפל בכל החומר שלמדו הבחורים בזמן האחרון • בהמשך ערך סעודת ראש חודש ייחודית עם הבחורים, שם נשא דברים בנו אב"ד סיגעט • צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
עם סיום ימי השובבי"ם הוזמן האדמו"ר מסקאליע למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבה קטנה "שפע חיים" דחסידי צאנז קלויזענבורג במונסי | האדמו"ר נשא משא מרתק שעסק בחובת השעה ובעמלה של תורה, תוך שהוא מתבל את דבריו בסיפורי צדיקים ובהדרכות מעשיות לעלייה בתורה וביראת שמיים בדרכי החסידות (עולם הישיבות - חסידים)
במונסי נערכה ועידת "מצדיקי", לטובת מוסדות פאפא בעיר | המעמד התקיים בביתו של חבר הקרן, ישראל חיים וועבר | שיא הוועידה נרשם עם הופעתו של האדמו"ר מפאפא, שנשא דברי חיזוק והערכה לתומכים העומדים לימין המוסדות ומחזיקים את עולם התורה | בסיום המעמד עברו המשתתפים לקבלת ברכה והוקרה על שותפותם בביסוס ממלכת התורה במונסי (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין שוהה בימים אלו לביקור בארה"ב לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו הק' בארה"ק | את השב"ק האחרון ערך בקרב עם סגולה בעיר מונסי | כן פיאר במהלך שהותו את שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר (חסידים)
לא רבים זוכים להכיר מקרוב את הצדיק הנשגב, האדמו"ר מפשעמישל המתגורר במונסי, שדמותו המאירה נראית כמי שנלקחה מדורות קודמים | במהלך ימי החנוכה, נצפה האדמו"ר במעמד חלוקת "מעות חנוכה" כסגולה לשמירה, לברכה ולהצלחה, אולם הקהל הופתע לגלות נדיבות יוצאת דופן | בעוד שבחצרות רבות נהוג לחלק מטבעות סמליים, האדמו"ר מפשעמישל העניק לכל חסיד וחסיד שטר של דולר | בסיומם של ימי החנוכה, התברר כי האדמו"ר חילק כמה אלפי דולרים מכיסו הפרטי | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
תושבי מונסי זכו השבוע למחזה רוחני מרומם, בעת שחזו בנועם עבודת הקודש של האדמו"ר מטאהש במעמד ההוד של הדלקת נרות חנוכה | האדמו"ר, שהגיע לעיר לרגל שמחת אירוסי נכדתו הכלה תחי', הקדים את בואו כדי לערוך את מעמד ההדלקה בקרב חסידיו | בסיום המעמד חגגו החסידים ברוב גיל וחדווה בשמחת רבם ומאורם, כשבמרכז ההיכל ניצבת החנוכייה בגאון ובעוז, תוך שגדולי רבני העיר עולים לברך ולהתברך מהאדמו"ר ביום שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)