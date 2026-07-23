המשפיע החסידי הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר השוהה בשבועות אלו למנוחה בעיר מונרו שבארה"ב, קרא אמש את מגילת איכה באולם ענק בעיר יחד עם המוני תלמידיו שנהרו מכל רחבי המדינה כדי לקונן עמו יחדיו על חורבן בית מקדשנו | בסיום אמירת הקינות, נשא המשפיע דברי חיזוק והתעוררות במשך שעות ארוכות, כשהוא מעורר את הלבבות בבכי נסער ובציפייה עמוקה לגאולה השלמה (חסידים)
מונרו הפכה למירון: רבבות אנשים מכל רחבי ניו יורק גדשו את השטח הענק לפני ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בקריית יואל, שם העלה האדמו"ר את שלהבת אש הקודש בשיא הרגש לאחר עבודת ספירת העומר | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
פאניקה בצהרי השבת במונרו, רכב נהוג בידי גוי דהר לעבר המדרכה ברחוב לעמברג בקריית יואל, בעת שחסידים שבו לביתם מהתפילה • החשש הכבד מפיגוע דריסה הניס את עוברי האורח, אך כוחות הביטחון שהוזעקו למקום הרגיעו את הרוחות • נס גדול, זה היה יכול להסתיים אחרת (חרדים)
מתוך רגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח המשרדים החדשים של ארגון 'רופא חולים' (RCCS) בקריית יואל שבמונורו | בימים קודם למעמד, קיבל האדמו"ר את ראשי הארגון במעונו והתעניין ארוכות בפעילותם הענפה, ובעת ביקורו במשרדים החדשים סייר במקום, ערך שולחן 'לחיים' ונשא דברי חיזוק בשבח המצווה הנשגבת של עזרה לחולים (חסידים)
בעקבות ביקורו המצמרר של האדמו"ר מסאטמר בכלא אוטיסוויל לפני מספר שבועות, הגיע מנהל הכלא הראשי, יחד עם בכירי בית הסוהר לביקור היסטורי במרכז החסידות במונורו | הפקידים סיירו במוסדות הקודש ושיאו של הביקור היה המעמד בבית הרבי, כשזכה להבטחה דרמטית ממנהל הכלא: 'שחרור האסירים לשבתות ולשמחות, ושיפור דרסטי בכשרות' | הפרטים והתיעוד (חרדים)
לקראת שמחת נישואי נינתו הבכורה, פקד האדמו"ר מסאטמר את אוהל אדמו"רי החסידות בבית העלמין בקריית יואל במונורו, כפי הנהוג להזמין את האבות הקדושים לשוש בשמחת צאצאם | באוהל הקדוש העתיר האדמו"ר בתפילה שעה ארוכה מתוך התעוררות עצומה (חסידים)
לרגל התחלת זמן החורף, הופיע האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא, לישא את משא הפתיחה לפני בחורי ישיבתו הרמה בקריית יואל שבמונרו | האדמו"ר הופיע לתפילת שחרית, ולפני התפילה הניח תפילין על ראש נכדו, חתן המצוות, בהמשך, במהלך התפילה הסתובב הרבי בין שורות הבחורים ועודד את התפילה בעוז ובאש יוקדת | לאחר התפילה נשא הרבי את משא הקודש לפני הבחורים (חסידים - עולם הישיבות)
שעה קצרה לפני שהאדמו"ר מסאטמר יצא כמנהגו לימי נופש בניו המפשייר, האדמו"ר הספיק לעסוק בנושא הבוער של מחירי הדירות ב'קרית יואל', והפעם על הכוונת - הדירות להשכרה בעיקר לזוגות צעירים | הרבי, המקדיש מלחמת קודש נגד עליית המחירים בשוק הדירות, מצליח לקטוף עוד ועוד הצלחות גדולות בעניין (חסידים)
הסתבכות חוק הגיוס וההתחמקות של נתניהו - האם הוא מוביל את החרדים להפלת הממשלה בכוונה? | התיעוד המכעיס והתגובות: "הפקח עבר על החוק" | משבר הדיור בארה"ב: האדמו"ר בהנחיה מפתיעה | נוף הגליל או שוויץ? כך הפכה השכונה החרדית לאתר הנופש לאדמו"רים | שקלי התפרץ, כץ התערב; ואיך הגיב גולדקנופף? (מעייריב)
הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמאר בקריית יואל מונרו וירושלים, המבקר בימים אלו בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור בקרב קהילת סאטמר בבני ברק, שם פיאר את המעמד לטובת בית חינוך לבנות, ובהמשך עלה לבתי נדיבים בעיר להתרימם לטובת בניין החינוך על טהרת הקודש (חסידים)
אחרי הקרע בבחירות - שילוב ידיים בין גור למקלב | סגני הערים מהמפלגות החרדיות התעמתו באילת עם עמיתיהם החילונים | המחסן הסודי של הסיקריקים נחשף בפשיטה משטרתית על מאה שערים | בני ברק - עיר התורה, החסידות... הירי והרימונים | האדמו"ר מסאטמר מסעיר את ארה"ב: מה עומד מאחורי העימות עם ויז'ניץ ווילאמסבורג? (מעייריב)
מאות תלמידי כיתות ג' מתלמודי התורה דחסידי סאטמר בקריית יואל במונרו החלו בלימוד משניות. לכבוד המאורע הופיע בפניהם האדמו"ר מסאטמר ולמד עמם את המשנה הראשונה בחייהם במסכת ברכות. בהמשך נשא הרבי דברות קודש, וילדי החמד עברו להתברך | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
במעונו המיתולוגי והנוסטלגי של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל, בקריית יואל שבמונרו, נאספו יחדיו 16 מזקני חסידים, שזכו בשנות בחרותם לעמוד ולשרת בקודש פנימה, כ'הויז בחורים' אצל האדמו"ר זצ"ל שעלה למרומים בשנת תשל"ט | צפו בתיעוד מהשעות הנעלות בצילם של זקני החסידים (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר פיאר במוצאי שבת האחרון מעמד סיום ששה סדרי משנה שנלמדו על ידי כלל ילדי החמד המאוגדים בחבורת 'רץ למשנה' | המעמד הגדול התקיים באולם 'בית רחל' בקריית יואל במונרו. נכד האדמו"ר ערך את הסיום בשם כלל ילדי החמד, במרכז המעמד השמיע האדמו"ר דברות קודש לפני התלמידים | צפו בתיעוד (חסידים)
במעמד אלפים האדמו"ר מסאטמר העלה שלהבת קודש במעמדי אורה בהדלקת נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו הגדול במונרו ובוויאלמסבורג | בהמשך המעמד זימרה מקהלה מיוחדת מפרחי החסידים זמירות החג, ובהמשך ערך הרבי טיש לחיים ונשא דרוש נפלא בענייני החג והמסתעף מכך | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר פיאר את מעמד 'הכנסת ספר תורה' להיכל ביהמ"ד 'נועם אלימלך' בקרית יואל במונרו, נדבת ליבו הטוב של האברך הר"ר יעקב עפשטיין לע"נ בנו הילד היקר מאיר ז"ל שנלב"ע בדמי ימיו | האדמו"ר פיזז עם ספר התורה בביהמ"ד, ובסיום הריקודים אמר את סדר הפסוקים הנהוגים לומר לפני הכנסת הספר לתיבת 'ארון הקודש' | גלריה (חסידים)
האדמו"ר מסערדאהעלי הפוסק הנודע מבורו פארק, שהה במהלך השבוע האחרון בקריית יואל שבמונרו, לטובת מגביות עבור ישבתו הרמה | האדמו"ר שהה בבית הנגיד רבי עקיבא הערש קליין, ובמהלך שהותו בעיר מסר שיעורי תורה בהיכל ביהמ"ד הגדול, וכן השתתף בכמה מעמדי הוד עם האדמו"ר מסאטמר, ועלה לביקורי רבנים בעיר, והם כמובן חזרו לביקור גומלין בבית האכסניה | צפו בגלריית סיכום הביקור (חסידים)