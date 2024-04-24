הרגע שהבין את גודל מתקפת הפתע של ארגון הטרור חמאס על יישובי הדרום; הביקורת על ניהול המלחמה; חיסול בכירי חמאס בעזה; החטופים והתנאים של חמאס; המתקפה האיראנית לאחר החיסול הבכיר בשטח סוריה; המבצעים עליהם פיקד בארגון; השיחות שניהל לשלום עם סעודיה וסערת חוק הגיוס | ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, בריאיון חג מיוחד ומקיף לישי כהן • צפו (מגזין חג)
אחרי הפרסום על התנגדותו של ראש הממשלה לדיונים בנושא החטופים של ראש המוסד ברנע וראש השב"כ בר עם שר הביטחון, נחשף כי הוא גם מונע מהם לקיים עם גלנט דיונים בנושאים מבצעיים רגישים . בלשכת רה"מ הכחישו: "נתניהו לא מגביל את ראש המוסד" (חדשות)
אורי ברודצקי, פעיל המוסד שנעצר בפולין, חשוד כי שימש סוכן מוסד והיה מעורב בפעולות הכנה לחיסול. הפולנים טוענים כי סייע להוצאת הדרכון על שם הרב מיכאל בודנהיימר, תושב בני ברק וראש הכולל במודיעין עילית. על פי החשד, הדרכון המזויף הונפק על-ידו. דיווח (חדשות)