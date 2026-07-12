כוחות המינהל האזרחי חילצו שני יהודים מטול כרם | מתחקיר ראשוני עולה כי השניים נכנסו למוסך באזור, כשהם תחת השפעת אלכוהול | המקרה הועבר לטיפול המשטרה | "במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק", נמסר (צבא)
במוסך משפחתי שהפך למעבדה מתקדמת, גירצ'רן סהוטה מציע חוויה ייחודית לבעלי רכבי־על ואספנות: שטיפה, תיקון וליטוש שנמשכים כחודש, מעל 250 שעות עבודה, עם צבא של 100 חומרי ניקוי, שעוות יוקרה ב־$9,000 למיכל, מיקרוסקופ פורנזי ומגע של אמן | הסיפור שמצית את תעשיית הרכב - והפך דיטיילינג לאמנות ולסמל סטטוס עולמי (רכב)
עוצמת המצבר היא המפתח לתפקוד תקין של הרכב. עם זאת, בעלי רכב רבים מזניחים את הטיפול בו עד שמתעוררת בעיה. מדוע חשוב לשמור על תחזוקה שוטפת של המצבר, כיצד מזהים תקלות נפוצות, ומתי הגיע הזמן להחליף אותו? מדריך לבעלי רכב (רכב)
האם אתם בטוחים שאתם יודעים הכל על תחזוקת הרכב שלכם? מתברר שלא מעט מיתוסים ותפיסות שגויות עלולים להטעות גם את הנהגים המנוסים ביותר. במאמר זה נחשוף את האמת מאחורי האמונות הנפוצות ונעניק לכם עצות מעשיות לשמירה על רכבכם (רכב)
חברת הרכב הגרמנית החלה בניסויים עם רובוט הומנואידי מתקדם במפעלה בדרום קרוליינה. Figure 02, המצויד ביכולות תקשורת מתקדמות ודיוק מילימטרי, כבר מבצע משימות הרכבה מורכבות. האם זה סופה של העבודה האנושית בתעשיית הרכב? (רכב)
תיקון בעלות 250 שקלים הפך במהרה למעל אלף שקלים, כשהמוסכניק מקפיץ את המחיר ודוחף עוד ועוד תיקונים לאברך המבולבל שכמו רבים מהנהגים, לא ממש מבין מה המוסכניק אומר • על מוסכניקים שקרנים ו-11 טיפים שיעזרו לכם לא להיעקץ במוסך (מגזין כיכר)