מומאן ג'אבר גדל בבית דתי וקרא קוראן מהילדות • כיום הוא משלב פיזיותרפיה לילדים עם צרכים מיוחדים עם זמרות בחתונות | "המוזיקה היא הכלי הטיפולי הכי חזק שלי" | צפו בריאיון מרתק וייחודי עם איש שמשלב בין עולמות שנראים רחוקים (הבודקאסט)
מיליוני צפיות ושיח מפתיע בעולם המוסלמי: שלום דובער כובש, בנו של שליח חב"ד המוכר בהונגריה, פיצח את הדרך להסברת יהדות ברשתות החברתיות דווקא בשפה הערבית | הוא סיפר למנחם כהן בשיחת השבוע על לימודי הסמיכה בעיר האבות חברון ועל הסרטונים הקצרים על תפילין ושבת שגוררים סקרנות עצומה: "הבנתי כמה חשוב להיכנס לראשו של הצד השני, להבין איך הוא חושב, ומה באמת מניע אותו" (בארץ)
פעילי ארגון ימין קיצוני בהודו חילקו לאזרחים למעלה מ-250 חרבות תוך קריאות לאלימות נגד מוסלמים, ועוררו בלבול והיסטריה בקרב התושבים | המשטרה פתחה במצוד נרחב אחרי החשודים והבטיחה לשמור על הסדר הציבורי (חדשות בעולם)
באחד מבתי הכנסת בציריך שבשווייץ גילו בבוקר יום השבת - צמוד לחלונות בית הכנסת, גלון עם כ-50 ליטר בנזין | המשטרה הוזעקה בשל החשש כי מתחת לגלון הוטמן מטען חבלה | המתפללים פונו מיד לאחר תפילת שחרית ולפני אמירת ההלל | המשטרה בדקה את המצלמות ואת רכב החשודים והמרדף אחריהם נמשך (בעולם)
הפרלמנט האוסטרי אישר חוק האוסר על בנות מתחת לגיל 14 ללבוש רעלות מוסלמיות בבתי הספר | קבוצות זכויות אדם הביעו ביקורת חריפה על החוק | שר החינוך כריסטוף ווידרכיר ציין כי בנות צעירות נתקלות בלחצים הולכים וגוברים מצד משפחותיהן שמכתיבים להן מה ללבוש "מסיבות דתיות" (בעולם)
משפיעני רשת אמריקאים שמרנים רבים קיבלו הזמנה ל"חופשת תענוגות בקטאר" | מטרתה הסופית של המדינה המוסלמית היא לשנות את תפישת עולמם של ימניים בארה"ב נגד המדינות המוסלמיות - ולחזק גורמים רפובליקנים התוקפים את ישראל (בעולם)
התביעה בהולנד דרשה עונש של עד עשרים וחמש שנות מאסר למוסלמי ובנו, שעל פי החשד הטביעו למוות בת משפחה משום שסברו שהתנהגותה ה“מערבית” מביאה להם חרפה | על גופתה נמצאו סימני חניקה וטביעה, וכחמישים מטר של סרט הדבקה שימשו לכבילתה לפני שהושלכה למים כשהיא עדיין בחיים (בעולם)
"אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם" - זאת סיסמתם הרשמית של החות'ים בתימן | ובכל זאת, המערב ממשיך להזרים מיליונים ל"סיוע הומניטרי", כספים שבמקום להגיע לאזרחים הרעבים של תימן, משמנים את מכונת המלחמה של ארגון הטרור התימני | הצצה לחיים בצל ארגון הטרור החות'י (מגזין כיכר)
לצידה של איראן נמצאת מדינת ענק אסלאמית הנחשבת למעצמה גרעינית ויחסיה עם ישראל מעולם לא היו תקינים | למרות ההסתייגות מאיראן, המדינה מסוכסכת עם הודו שנחשבת ידידת ישראל ולמרות שהאינטרס קיים ברקע - הדרך לכינון היחסים עם המדינה ארוכה ומפותלת (מגזין)
ליד קבר הנביא סבלאן הקדוש לדרוזים, בכפר חורפיש שבגליל המערבי, מורה הדרך הדרוזי חסן עאמיר הציג טענה מרתקת: הדרוזים הם צאצאי עשרת השבטים שהוגלו על ידי תגלת-פלאסר השלישי האשורי בשנת 722 לפנה"ס; האמנם?! (היסטוריה)