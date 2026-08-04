בכלי התקשורת המובילים במוסקבה מנתחים את הצעדים האחרונים של הבית הלבן במזרח התיכון ומזהירים מפני הסלמה חסרת תקדים, תוך שהם מציגים פרשנות של עימות המוחות האסטרטגי והרגיש בין וושינגטון לבין טהרן בתקופה גורלית זו (בעולם)
בתום שנת לימודים פורייה ומבצע שינון מקיף, המריאו מצטייני תלמידי הישיבה לצעירים במוסקבה למסע מרומם לארה"ב | לצד תפילות ולימוד ב-770 ובסמוך לאוהל חב"ד בקווינס, נערכו שיעורים והתוועדויות מפי ראשי ישיבות ומשפיעים | כמו כן התקבלו התלמידים במעונות גדולי ישראל בארצות הברית והפליאו בידיעותיהם בתורה (חסידים)
כיצד הפך חסיד חב"ד לקצין בכיר בלב התופת של ה-7 באוקטובר? מה באמת התרחש בחמ"ל אוגדת עזה כשהמחבלים פרצו לבסיס מחנה רעים, ומה גרם לאביו, מפקד זק"א הוותיק, לקרוס פיזית? | בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, מגולל ראש ענף חרדים בצה"ל, סא"ל אביגדור דיקשטיין, סיפור חיים מטלטל של התמודדות, שבר עצום ושליחות, וגם משיב למבקרים: "אנחנו לא עושים ניסויים בחיילים חרדים" • צפו (כיכר FM)
קייב משיקה את TROPHYLAB – פלטפורמה דיגיטלית חסויה המנגישה למערב את השלל הטכנולוגי שנלכד בשדה הקרב. מומחים זרים ינתחו טילים היפרסוניים, כטמ"מים וטנקים מתקדמים, כדי לפתח אמצעי נגד למערכות הלחימה של מוסקבה במלחמה העקובה מדם באוקראינה (תקיפה והגנה)
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביצע אתמול מחווה מיוחדת למורה שלו בעבר | נשיא רוסיה נהג בעצמו לבית מלון במוסקבה, נכנס לבד, אסף את המורה הראשונה שלו מבית הספר בגיל 89, והביא אותה לארוחת ערב בקרמלין | צפו בתיעוד הנדיר (בעולם)
הרשויות במוסקבה עצרו וחקרו לפחות כ-40 ישראלים בגין "מעורבות" במלחמה עם איראן | הם הוחזקו במשך חמש שעות בלי אוכל, שתייה ואפילו גישה לשירותים | במהלך החקירה, נאמר לישראלים כי איראן היא בעלת בריתה של רוסיה ו"אויב שלה - הוא אויב שלנו גם" (בעולם)
לפי דיווח בעיתון כוויתי, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי עבר ניתוח חירום במוסקבה לאחר שנפצע בתקיפות ישראליות - ועדיין שוהה שם | למרות ההכרזה על המנהיג העליון החדש, עד כה הוא טרם נראה בציבור, כזכור, נשיא ארה"ב אמר כי הוא סבור שאינו בחיים (חדשות)
במשך חמישה ימים רצופים, תושבי מוסקבה מתעוררים למציאות של נתק דיגיטלי כמעט מוחלט. השלטונות מהדקים את החנק על הרשת החופשית, והכלכלה המקומית סופגת הפסדים של עשרות מיליוני דולרים | לראשונה, הקרמלין מודה: "הכל נעשה בשם הביטחון הלאומי (חדשות בעולם)