אתר אינטרנט בשם יהדות התורה, שמציע בחירת מועמדים מועדפים לכנסת ומציג את מצע המפלגה, עלה בימים האחרונים לאוויר כשלצידו נפתח גם עמוד פייסבוק הנושא את שם המפלגה אשר ידועה כלוחמת נגד הטכנולוגיה והאינטרנט. במפלגה מכחישים כל קשר לאתר, אז מי עומד מאחורי אתר האינטרנט? (ברנז'ה)
הרב שלמה אבינר, הרב אהרון ליכטנשטיין והרב אבי רונצקי שלחו בימים האחרונים מכתבים התומכים ברב דוד סתיו למשרת הרב הראשי לישראל. הרב שלמה אבינר כתב לו: "תלמיד חכם אמיתי גדול בתורה" וכן "הוכיח את עצמו במפעלים גדולים שעשה למען התורה והאומה".
רגע לפני שמגיפים את השער על שנת תש"ע, ורגע לפני שמקדמים בברכה את תשע"א, מגישה מערכת "כיכר השבת" את רשימת האנשים שהטביעו את חותמם על השנה החולפת. מתוך רשימת המועמדים, עליכם לסמן ולבחור עשרה מועמדים מכל הקטגוריות יחד. תוצאות הסקר הגדול - בקרוב (כיכר)