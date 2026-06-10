במהלך היום הראשון של מופעי חבורת תריג ׳בעקבות האבן הקדושה׳ גדשו אלפי ילדים והורים את בנייני האומה, בחגיגת הקיץ השנתית עם מופעים מלאים מפה לפה. בפעילות סגן ומ״מ ר״ע י-ם הרב צביקה כהן, ילדי ירושלים זכו לכרטיסים מסובסדים | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
הוא ניסה לשמור על זה בסוד, אבל ישראל מאיר לא ויתר: חגיגת יום הולדת למגיש התוכנית | זוג האקרובטים שיגעו את האולפן והלחיצו את ההפקה | במהלך הריאיון הם סיפרו איך וממתי הם עושים את זה, וגם: מה הקשר בין הופעת אקרובטיקה ל-400 "חמצוצים"? (דבר השבוע)
מטוס F-18 של חיל האוויר הספרדי שהשתתף במופע אווירי נאלץ לבצע תמרון מסוכן לעיני מאות צופים, בגלל להקת ציפורים שכמעט פגעה בו | המטוס נראה מתהפך וכמעט נוגע במי הים, ולאחר מכן נוסק שוב | תיעוד (חדשות, בעולם)
במהלך היום הראשון של אירועי ׳חבורת תריג׳ גדשו אלפי ילדים והורים את בנייני האומה, בחגיגה השנתית של חבורת תריג עם מופעים מלאים מפה לפה | בפעילות סגן ומ״מ ר״ע י-ם הרב צביקה כהן, ילדי ירושלים זכו לכרטיסים מסובסדים | צפו בתיעוד המלא (תרבות, בין הזמנים)
את זה אסור לכם לפספס: ביום חמישי הקרוב, ייערך מופע ייחודי מסוגו ב'היכל שלמה' בירושלים, לזכרו של החזן הבלתי נשכח, ר' בנימין זאב מונק ז"ל | שימו לב, יש הנחה מיוחדת לגולשי 'כיכר השבת', אל תפספסו אותה! • המפיק: "במת המופעים לא תהיה במה סטנדרטית אלא במה מעוצבת עם מיטב הטכנלוגיות הקיימות בשילוב קטעי מולטימדיה מרהיבים" | כל הפרטים והיכן ניתן לרכוש כרטיס (חרדים)
במהלך היום הראשון לפסטיבל ׳חבורת תריג׳ גדשו אלפי ילדים והורים את בנייני האומה, בחגיגה השנתית של חבורת תריג עם מופעים מלאים מפה לפה. בפעילות סגן ומ״מ ר״ע י-ם הרב צביקה כהן, ילדי ירושלים זכו לכרטיסים מסובסדים. צפו בתיעוד המלא:(תרבות)