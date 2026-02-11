מבחוץ הוא נראה כמו מאפה שום זהוב וריחני, כזה שמתחשק להניח במרכז השולחן עוד לפני שהארוחה מתחילה. אבל ההפתעה האמיתית מגיעה כשמושכים ממנו כדור אחד: מתחת לבצק הרך מסתתרת גבינה מותכת שנמתחת בין החתיכות (אוכל ומתכונים)
כולנו אוהבים את הפשטידות והלזניות, אבל בינינו? לפעמים חסר את ה"וואו" הזה, המנה הקטנה הזו שכולם חוטפים מהמגש עוד לפני שמתיישבים. אם אתם מחפשים משהו שבאמת יפתיע, כזה שגורם לאורחים לשאול "איך עשית את זה?", אתם חייבים להכיר את הסופלי ועוד סודות של השף דור פלג שזמינים לכם עכשיו במחיר השקה מצחיק - יחד עם עוד עשרות מתכונים, טכניקות ומאפים איטלקיים שיגרמו לאורחים שלכם לשאול "מי השף"? (אוכל ומתכונים)
יש רגעים שבהם המטבח הופך לממלכה של ריחות משכרים, וזה בדיוק מה שקורה כשמטגנים את כדורי הבצק האלו. לא מדובר בעוד לחם שום רגיל, אלא בביסים קטנים של אושר - מעטפת פריכה וזהובה, פנים רך כמו ענן, ובמרכז "הפתעה" של גבינה שנמתחת עד לאוזן. מגישים את זה חם, טובלים ברוטב עגבניות פיקנטי ומחסלים את הכדורים (אוכל ומתכונים)
קל מאוד להכין מוצרלה סטיקס בבית. הם מטוגנים עמוקות עד שמזהיבים ומקבלים פריכות מבחוץ, עם גבינה דביקה המומסת מבפנים. ניתן לאחסן בכלי אטום במקרר, עד חמישה ימים, רק רפדו את המיכל בנייר סופג כדי לספוח את עודפי השמן (מתכונים, אוכל)
פוטין הוא מאכל העשוי מתפוחי אדמה, גבינה ורוטב עשיר, שמוצאו בקוויבק, קנדה. הפוטין הופיע לראשונה בשנות ה-50 בחבלים הכפריים של קוויבק ומקורו אינו חד משמעי. אחת הגרסאות הנפוצות ביותר טוענת שהמנה הזו הומצאה במקרה, בעת שפתיתי גבינה נשפכו מעל צלחת של צ'יפס חם של אחד הסועדים. אבל מה משנה המקור כשהתוצאה כה טעימה? (מתכונים, אוכל)
עיגולים קטנים ופריכים של אושר שהאירוח הוא רק תירוץ להכין אותם. מבחינתנו, אין לנו שום התנגדות לנשנש אותם כל היום. מתכון לכדורי מוצרלה בציפוי קריספי שהכי טעים להגיש עם רוטב עגבניות צלויות או לפזר אותם מעל סלט ירקות עשיר (מתכונים, אוכל)
היום הראשון ללימודים יכול להיות מאתגר במיוחד. דמיינו את החיוך הענק על הפנים שלהם כשתקבלו אותם עם פיצה חמה, טעימה ומנחמת. זמן ההתפחה כאן קצר יחסית - רק חצי שעה, ניתן להכין את הפיצה גם מקמח מלא והיא מפוצצת בעלים ירוקים מזינים (מתכונים, אוכל)
ההמצאה הישראלית שכבשה את העולם היא לא פחות מאשר העיגול הקטן והאדום הזה שנקרא עגבניית שרי. לפי המתכון הבא, היא משתלבת מצוין עם כדורי גבינת מוצרלה • וגם: איך מכינים גרטן תפוחי אדמה, שלב אחר שלב (מתכונים, אוכל)