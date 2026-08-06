דרמה בנתיב הנפט הקריטי: תיעוד של מוקש ימי איראני עוצמתי במצר הורמוז מעלה את המתיחות הביטחונית לשיא חדש |בזמן שחיל הים האמריקני מזהיר מפני תקיפה צבאית של כל כלי שיט שיעסוק במיקוש, האזור כולו ניצב על סף התלקחות מסוכנת (חדשות בעולם)
בראשית השבוע התעוררה סערה במערב בעקבות דיווח בשם "גורמים איראניים" שטענו כי "טהרן עשויה להשתמש בדולפינים נושאי מוקשים לתקיפת ספינות המלחמה האמריקניות" | כבר לפני 26 שנה דווח כי איראן רכשה מאוקראינה 27 דולפינים שאומנו על ידי הצי הסובייטי | גם רוסיה וארצות הברית משתמשות בדולפינים בשדה המלחמה - ומה בנוגע לישראל? סקירה מרתקת (מגזין)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הנחה את חיל הים לירות על ספינות המפזרות מוקשים במיצר, למרות שהפסקת האש הוארכה על ידו רק שלשום | הנשיא אמר כי הורה להגביר מהירות בפעולת שולות המוקשים, לאחר ביקורת קשה שהופנתה נגדו (חדשות)
ארה"ב החלה בפינוי המוקשים הימיים שהניחה איראן במצרי הורמוז במהלך המלחמה | המהלך מתבצע בין היתר באמצעי בינה מלאכותית מתקדמים, המזהים עצמים חשודים בקרקעית ועל פני הים | זה הזמן שזה צפוי לקחת עד לפינוי המוקש האחרון (חדשות)
טוקיו הכריזה רשמית על שיגור כוח משימה ימי מיוחד למצר הורמוז מיד עם השגת הפסקת אש | הצי המיומן בעולם בלוחמה נגד מוקשים יפעיל שולות מוקשים חדישות וכלי שיט אוטונומיים כדי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת הנפט הגלובלית (בעולם)
גורמי מודיעין אמריקאים מסרו לרשת CBS כי איראן פרסה לפחות תריסר מוקשים ימיים מתוחכמים בנתיב השיט האסטרטגי ביותר בעולם | מדובר בדגמי Maham 3 ו-Maham 7, המצוידים בחיישנים מתקדמים ונועדו לשתק את תנועת הסחר העולמית (חדשות בעולם)
מתחת לפני המים השקטים של מצר הורמוז ממתין ארסנל איראני מפלצתי של 6,000 מוקשים המאיימים לשתק את נתיבי השיט העולמיים. הצי האמריקני, חמוש בספינות עץ עתיקות ובטכנולוגיית לייזר עתידנית, מנהל כעת את אחת המערכות החשאיות והמורכבות ביותר בהיסטוריה הימית. הצצה לקרב המוחות שמתרחש במעמקים (צבא וביטחון)
בזמן שהמודיעין האמריקאי מתריע על פריסת מוקשים איראנית נרחבת במצר הורמוז, חיל הים האמריקאי מוצא את עצמו בעיצומו של חילוף משמרות שנוי במחלוקת | המעבר מספינות ה"אוונג'ר" הוותיקות לספינות הקרב החופיות החדשות מעמיד את חופש השיט העולמי וזרימת האנרגיה הגלובלית במבחן גורלי (חדשות בעולם)
נשיא ארצות הברית התייחס לדיווחים לפיהם איראן ממקשת את מצרי הורמוז ואמר: "אם איראן הציבה מוקשים במצרי הורמוז - ואין לנו דיווחים על כך, אנו רוצים להסירם באופן מידי!" | "אם מכל סיבה שהיא הונחו מוקשים, והם לא יוסרו - ההשלכות הצבאיות על איראן יהיו ברמה שלא נראתה כמותה" איים (בעולם)
בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה כלי צבאי אוטונומי נושא נשק וציוד עושה את דרכו לעבר זירת הקרב, בזמן שהחיילים הרוסיים ברקע משבחים את הכלי המתקדם | שניות לאחר מכן נראה הכלי עולה על מוקש ומתפוצץ | תיעוד (בעולם)
אוקראינה החלה לפרוס מערכת חדשנית של מאות רחפנים המיירטת איומים רוסיים בגובה נמוך ומבוססת על עדר של כ־200 כטב"מים תוקפים, היוצרים באוויר "וילון מוקשים" כנגד רחפנים מתאבדים | הכטב"מים הזולים בערך של אלפי דולרים בודדים ומופעלים בעזרת בינה מלאכותית — מפעיל אחד שולט בעד 100 כלים (בעולם)
הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון פותחת לראשונה בהיסטוריה את מוצב עין עלמין ברמת הגולן, השוכן בצמוד לבריכת הקצינים המפורסמת לציבור הרחב בימי חול המועד סוכות | במקום יהיה ניתן לפגוש את מפני ומפנות המוקשים, להתרשם ממגוון החימושים שאיתרה הרלפ״ם ולהתנסות בגילוי מוקשי דמה (בארץ)
חוקרים צבאיים סינים מציעים להפוך את הקרקע התת-ימית סביב איי פאראסל לשדה מוקשים מתקדם, תוך ניצול "אזורי צל אקוסטיים" | ההצעה נשענת על לקחי התקרית בה פגעה הצוללת USS Connecticut בהר תת-ימי בים סין הדרומי בשנת 2021 (בעולם)