כיכר השבת

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סוף עידן ההסתרה

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"דולפין טרויאני"

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המתיחות לשיא

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1

במקביל למצור

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המערכה מתחת לפני המים

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כיכר השבת
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