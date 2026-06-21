אלמנה בת 74 קיבלה מחיקת חובות מיידית, אך הוא עדיין עלול להתבטל | חודשי הקיץ הקטינו למורה את התשלום בשמירת ההיריון | מסמכים שחסרו בתיק העירייה הובילו לביטול דוח נת"צ | שלושה פסקי דין, הסיפורים שמאחוריהם והמשמעות עבורכם (משפט)
מורה בגרמניה סירבה לעבור בדיקה רפואית שתאשר את דבר מחלתה הנמשכת מזה 16 שנה, בטענה לפגיעה בפרטיותה | השופטים הבהירו לה שלא תמשיך לקבל מחלה ותפוטר מ"תפקידה" אם לא תסכים לעבור את הבדיקה | בגרמניה, עובדי ציבור יכולים לנצל ימי מחלה ללא הגבלת זמן (בעולם)
הילדים שלנו לומדים הרבה לפני שהם פוגשים את המורה הראשון בחייהם, והרבה אחרי הצלצול האחרון | דרך האופן שבו אנו מגיבים לאכזבה, מתייחסים לאנשים חלשים, מדברים על כסף או מתמודדים עם ויכוח - אנחנו מלמדים אותם שיעורי חיים שאין להם מבחן בסוף השנה אך חשיבותם היא לאין ערוך | מחקרים עדכניים מגלים עד כמה סגנון ההורות, הדינמיקה בבית והשיחות הקטנות סביב השולחן מעצבים את אישיות הילד, את המוטיבציה שלו ללמוד ואף את יכולותיו החברתיות (פסיכולוגיה)
הכירו את Reachy Mini מבית Hugging Face – רובוט שולחני אינטראקטיבי שמביא את עולם הרובוטיקה והבינה המלאכותית לכל אחד: מפתחים, סטודנטים וחובבים. עם עיצוב ידידותי, קוד פתוח, שליטה מלאה בפייתון וחיבור ישיר למודלים מ-Hugging Face Hub - זהו שער כניסה מהנה, נגיש ומקצועי לעולם ה-AI המתקדם (טכנולוגיה)
הסיפור החריג התרחש במדינת אוקלהומה שבארצות הברית לאחר שצוות בית הספר שם לב לשינוי בהתנהגותה של המורה ביום הראשון של הלימודים | בסרטון נראה משא ומתן בין המורה לצוות והשוטר, כשבשלב מסוים התבקשה לעשות 'בדיקת נשיפה' שהתבררה כחיובית במיוחד (בעולם)
המנהלת נכנסה אל חדר המורות, בעוד אני מעלעלת במבחנים, היא מבקשת משהו כללי ומבקרת אותי בזלזול אל מול כולן. זהו, כאן זה רגע אחר, כאן זו הכרזת מלחמה. על דל שפתיי הייתה לי תגובה, שאם הייתי אומרת אותה, הייתי יוצאת הכי 'גדולה'. אבל לא. החלטתי שלא. אני שותקת, וזהו (חרדים)
זהו סיפור על בחורה שהתחילה שידוכים עם תקוות גדולות, ובכל פעם כבר בתקופת הבירורים, קיבלה תשובות שליליות. עד שמישהו שהגיע במפתיע, עזר לאביה הנואש לגלות את הדמות שהרסה חלק נכבד מחייה של בתו | סיפור כואב ומטלטל עם מסר נוקב (מגזין)