רגע לפני פיזור הכנסת, ועדת החינוך דהרה לאישור הצעת חוק להקמת מרכז הנצחה ומחקר בהיקף עשרות מיליוני שקלים. האוצר מתריע על העלויות הכבדות, אך חברי הוועדה נחושים להשלים את הליך החקיקה בקריאה שנייה ושלישית כבר בימים הקרובים (חדשות חרדים)
מרכז מורשת לזכרו של מרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל, יוקם בבני ברק | המרכז יוקם תוך השקעה תקציבית גדולה ויפעל במקום בו חי ופעל ה'חזון איש' זצ"ל בבני ברק, היכן שעומד כיום תלמוד תורה תשב"ר | ביתו של החזו"א ישוחזר ויעבור תהליך שימור יחודי - ויתוסף אליו מרכז מורשת ייחודי שיספר לדורות הבאים על תורתו ופועלו של ה'חזון איש' זצ"ל | כל הפרטים (חרדים)
רדיו 'קול חי' מבסס את מעמדו במקום הראשון כמוביל באחוזי האזנה לעומת רדיו 'קול ברמה' שמתרסק ל-2.8 אחוזים בלבד, זאת בצל ירידה כללית בשיעורי ההאזנה לתחנות הרדיו • במקום השני: התחנה הדתית-חרדית 'כאן מורשת' (מדיה)
kikar.co.il בשיתוף המשרד לענייני ירושלים ומורשת|מקודם
חול המועד מאחורינו, אבל החופש עוד לא נגמר. עכשיו, שהמקומות פחות עמוסים והכבישים עם תחבורה נורמלית, הגיע הזמן שלכם. אם במקרה עוד לא הספקתם לטייל ולחוות, קחו רכב ופשוט תצאו. גם באיחור של כמה ימים (תיירות, שיווקי)
אתרי המורשת היהודיים קמים לתחייה בפרוייקט מיוחד של המשרד לירושלים ומורשת, וההיסטוריה לא רק נשמרת אלא גם מהווה אתר תיירות אטרקטיבי עם ערף מוסף חינוכי וערכי. אם עוד לא ביקרתם שם, הגיע הזמן (אקטואלי, שיווקי)
איזה קרב היסטורי התחולל בעמק האלה? האם ידעתם מי חי בעיר ציפורי? את פניהם של אלו רבנים קיבלו ביישוב מוצא בואכה ירושלים? את כל התשובות לשאלות האלה ונושאים רבים אחרים מתחומי ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל, תדעו בקרוב. מיזם חדש של משרד ירושלים ומורשת, להנגשת והתאמת אתרי המורשת למגזר החרדי, בקרוב יצא לדרך (תיירות, שיווקי)
תגליות היסטוריות מעניינות במכירה הפומבית הקרובה של מורשת מכירות פומביות: חתימתו של רבנו בעל האור החיים הקדוש, כתי"ק של רבי נתן מברסלב, הדרשות שכתב בכי"ק בעל הבן איש חי, מכתב השד"רות המקורי של רבי עמרם בן דיוואן, קמע ייחודי של הצדיק רבי ישעיל'ה מקרסטירער, כיפתו של האדמו"ר הבבא סאלי ועוד (חרדים, שיווקי)
"יש כאן מישהי בשם רחל? רבקה? לאה? ג'ייק? ובכן, יעקב, יצחק, אברהם, שרה, רחל, לאה ורבקה הראשונים היו כולם כאן. כולנו התחלנו כאן וכולנו חזרנו לכאן. זוהי זכות האבות שלנו וזכות האבות שלכם". צפו בנאום לא שגרתי שנשא ראש-הממשלה בנימין נתניה באירוע של "תגלית"