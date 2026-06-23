בשנות ה-60, כשמטוס הקונקורד הבטיח לחצות את האוקיינוס האטלנטי בחצי מהזמן, רולקס השיקה גרסה נדירה של ה-GMT-Master שהפכה לאגדה בקרב אספנים | עם מחוגים ייחודיים, עיצוב המשולב בזהב 18 קראט וחיבור היסטורי לעידן הזהב של התעופה, מדובר באחד השעונים המבוקשים והיקרים ביותר בעולם (מעניין)
רמזן קדירוב, שבעבר הגדיר משקאות אנרגיה כ"רעל" ואסר על מכירתם, מוביל כעת את מסע הפרסום של המותג "K-13" של בנו | המשקה החדש, המזוהה עם "ילד הזהב" אדם קדירוב, מסמן את כניסתו של הבן לעולם העסקים תחת חסות שלטונית מלאה (חדשות בעולם)
מה מסתתר מאחורי "ההיגיון הבריא" של מנהגים ומסורות רבות בתרבות המודרנית? | זהו מסע חשיפה: כך הפכו מותגים בינלאומיים ואף ישראליים למכונני תרבות, כשהם יוצרים הרגלים, מיתוסים וחרדות חברתיות שנועדו להגדיל את שורת הרווח - ולתת לנו לדמיין שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר (מעניין)
החורף שבפתח מראה את סימניו הראשונים, הלילות הקרירים וההתארגנות עם בגדים חדשים מחממים לחורף ובדיוק את העיתוי הזה בחרו ברשת רמי לוי שיווק השקמה להפתיע עם בשורה יוצאת דופן - יבוא בלעדי של מעילי מותגי האופנה הבינלאומיים Calvin Klein ו־ Tommy Hilfiger מקוריים, אופנתיים ובמחיר שובר שוק | “כל יום אני קם בבוקר וחושב איך אפשר לתת לציבור יותר – לא רק במזון, אלא גם באיכות החיים. היום כל אחד יכול ללבוש מותגים – במחיר של רמי לוי.”
תעשיית המותגים המזויפים הפכה למגפה עולמית המגלגלת מיליארדי דולרים בשנה, כאשר הטכנולוגיה המתקדמת מקשה על הצרכנים להבחין בין מקור לחיקוי | סקירה מיוחדת חושפת את השיטות החדשות למניעת זיוף והנזקים הנלווים לתעשייה האפלה, והדרכים להימנע מהונאה (MEN)
היצרנית האיטלקית מציגה גרסה יוקרתית במיוחד למכונית העיר החשמלית שלה בשיתוף מותג האופנה המפורסם • עיצוב ייחודי, חומרים יוקרתיים וצבעים בלעדיים • טווח נסיעה של עד 260 ק"מ בנסיעה עירונית • המחיר? טרם נקבע (רכב)
בית המותגים מידות טובות מציע את כל המותגים המובילים לגברים • מהיום סניף חדש גם בירושלים • מציע את כל הלבשת הגבר בחוויית קניה של יוקרה, מבחר ושירות בסטנדרט של בתי אופנה מובילים בעולם. חנייה צמודה בחינם (הלבשה)
שני אחים מפריז שמצאו סטוק בגדי מותגים ענק במחיר מצחיק מוצע למכירה לכל המרבה במחיר, הביא אותם להחלטה לפתוח מחסן אאוטלט לטובת הירושלמים ולייבא בגדי איכות ממיטב הגלריות בצרפת במחירי סטוק • כתבת כיכר השבת שביקרה במקום צילמה מבחר פרטים ששבו את ליבה, והצליחה לחלץ הטבה לאוהבי הסטטוסים (מעניין)
רכישת משקפי שמש ברשת הייתה אתגר למיטיבי לכת עד להקמת האתר המעניק את האפשרות למדידת המשקפיים און ליין בקלות ובמהירות • שילוב של מחירים משתלמים במיוחד עם יכולת מדידה מיידית, 30 יום להחזרה ושילוח חינם עד לדלת הבית (צרכנות, שיווקי)