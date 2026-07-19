קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מזגן בשבת קיץ: האם מותר להניח כלי מתחת המזגן, כאשר נוטפים ממנו מים? המחלוקות והפתרונות הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שבתות הקיץ: אמירה לגוי כאשר שכחנו להדליק את המזגן לפני שבת, ומה עושים אם החזאים טעו וקר לנו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הקיץ כבר בשיאו, אנחנו נוטפים זיעה, לוחצים על השלט של המזגן, מתיישבים על הספה ונושמים לרווחה. הילדים משחקים בסלון, הבית ממוזג, והכל נראה מושלם. אבל האם עצרתם פעם לחשוב מה אתם באמת מכניסים לריאות שלכם ושל הילדים באותו רגע? (בריאות, בית)
לאחר שהובילה את מהפכת האינוורטר והפכה למותג המוביל בישראל בתחום המיזוג, בני הקהילות בוחרים את טורנדו כחברת המזגנים המועדפת עליהם ונהנים מהמזגן הטוב והמוביל בישראל, בכשרות המהודרת של 'משמרת השבת' | החיסכון, השירות והחדשנות של טורנדו מציבים רף חדש בתחום המיזוג, עם שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, יעילות אנרגטית ומחויבות מלאה לשירות בתוך יום (צרכנות)
זה לא סוד: אוויר מזוהם הוא סכנה לבריאות. הוא גורם מידי שנה לתמותה של כ-3.5 מיליון איש ברחבי העולם ולהתפתחות מחלות שונות. ב-2019 הוגדר ע״י ה-OECD כאיום הסביבתי הגדול ביותר על בריאות הציבור. מה שאנחנו פחות יודעים, הוא שגם לאוויר שאנחנו נושמים בבית שלנו, הסביבה המוגנת, יש תפקיד מרכזי בבריאות שלנו.
אז מה אנחנו עושים ויכולים לעשות כדי לשמור על עצמנו? (צרכנות, מקודם)