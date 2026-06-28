קניתם מזגן מתקדם עם 'התקן שבת' אך הוא אינו מקרר מספיק בשבתות הקיץ החמות? בארגון 'משמרת השבת' מבהירים: אין סיבה להישאר בחום או להתפשר על ההלכה | מבירור מעמיק שנערך ב'משמרת השבת' עולה כי מדובר בבעיית הגדרה פשוטה שיש לה מענה טכנולוגי מלא ומחויבות מוחלטת של חברות המיזוג להעניק שירות ללקוחות | הקץ לבעיות המיזוג במזגנים החדשים (חרדים)
שוהה בלתי חוקי ותושב כפר קאסם נתפסו בזמן גניבת מנועי מזגנים מבניין ברמת גן שנפגע במבצע "עם כלביא". ברכבם נמצאו מנועי מזגן נוספים החשודים כגנובים | בית המשפט שחרר אותם יום לאחר מעצרם - בתנאים מגבילים (משפט)
המזגן הביתי או המשרדי שלנו עבר בשנים האחרונות מהפכה של ממש. אם פעם הסתפקנו בלחיצה על כפתור והמתנה דרוכה למשב רוח מרענן, היום אנחנו מצפים ליותר – הרבה יותר | כיום כמעט כל מכשיר הופך לחכם, וגם עולם המיזוג לא נשאר מאחור עם טכנולוגיות חדשות שלא מציעות רק נוחות וחיסכון, אלא גם חוויית שימוש מותאמת אישית, שליטה מתקדמת ושדרוג אמיתי לאיכות החיים | בכתבה הבאה נכיר את הפיתוחים המרכזיים בעולם המיזוג, ונבין איך כל אלה עובדים יחד כדי להפוך את הקיץ (וגם את החורף) להרבה יותר נעים (טכנולוגיה)
שוק המזגנים, שהפכו זה מכבר למוצר צריכה בסיסי, הוא השוק הרותח ביותר בישראל. וכעת, כפי שמעידים בעלי החנויות והמתקינים, הציבור דורש אותם לא רק באיכות הגבוהה ביותר – עוצמתיים ושקטים, אלא אף בכשרות בד"ץ מהדרין (צרכנות, שיווקי)
בחורף, המזגן הוא כנראה אמצעי החימום המהיר, היעיל והבטיחותי ביותר לבית, במיוחד כשמשווים אותו לאמצעי חימום אחרים כמו רדיאטור, תנור חשמל, גז או נפט. למרות זאת, יש תחושה שהמזגן מייבש את האוויר בחימום. מזגני תדיראן אלפא אינוורטר מונעים את תחושת היובש הזאת הודות לטכנולוגיית האינוורטר המתקדמת (צרכנות, שיווקי)