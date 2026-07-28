ט"ו באב נחשב ליום של אהבה, אחדות וברכה בישראל, אך הסגולות המיוחדות של היום אינן מיועדות רק למציאת זיווג, אלא גם לחיזוק הקשר הקיים | לרגל היום המיוחד, צררנו עצות וסגולות נפלאות שיכולות להוסיף אהבה, שלום ורעות בין בני הזוג (חדשות בארץ)
בפעילות נחושה וממוקדת עצרו לפני זמן קצר בלשי משטרת חולון בשת"פ לוחמי מג"ב זרוע ת"א ושוטרי הרכבת הקלה של מחוז ת"א, חשוד, שוהה בלתי חוקי, תושב חברון, שעל פי החשד תלש וגנב עשרות מזוזות מבתי מגורים בגזרת הערים בת ים וחולון במהלך השבוע האחרון | ברשותו של החשוד נתפסו מזוזות רבות (משטרה)
מאות תלמידי תלמוד התורה "פרי תואר" באלעד השתתפו במערכת בחירות ייחודית של חבורת 'בני העלייה'. לאחר קמפיין סוער, הוכרזו הקבלות הרוחניות שילוו את התלמידים בשנה הקרובה, כאשר במקום הראשון נבחרה הקבלה לדבר בכל יום עם בורא עולם (חרדים)
שיא גינס חדש: ארגון הנוער היהודי בקנדה (JYN) חשף בסוף השבוע את המזוזה הגדולה בעולם, העומדת בגובה 146.98 ס"מ | המזוזה, שנוצרה לאחר שלוש שנות עבודה ונתרמה על ידי יוסי ושנה אוסטפלד, עקפה שיא קודם שהיה שייך למזוזה שהוצגה בישיבה בירושלים (בעולם, יהדות)
בכניסה למשכנם הרשמי של ראשי עיריית ניו יורק מוצבת מזוזה. קבע אותה ראש העיר היהודי לפני כיובל שנים אברהם בים. חוקי השימור העירוניים מונעים להוריד אותה | אם יבחר ממדאני לגור בבית הוא כנראה יצטרך להיתקל בה תכופות בכניסה (יהדות בעולם)
'נוי סוכה' יצירת אסמבלאז' המשלבת שבעת המינים, רסיסי טילים, וחפצים מגיאורגיה, איטליה, דובאי ומפולין | תליון בצורת ארץ ישראל העשוי מכיפת ברזל וחנוכיית ענק ב'כיכר החטופים' | המזוזה שהעניק נתניהו לטראמפ | ראיון מגזין על אומנות ויצירה (זמן אומנותינו)
הבחור החרדי שהקים מיזם טלפוני ומקבל כל חודש מאות תגובות על התחבורה הציבורית | התשדיר שגרם לחסיד ויז'ניץ לפתוח בית מוזיקה | הצונאמי שלא היה ומה עושים ברעידת אדמה | מאות פוסטים וסרטונים מובילים אל קבוצה אחת מפוקפקת, בדקנו ומצאנו מה המטרה | וגם: תיעוד מהילולת האר"י הקדוש | צפו (דבר ראשון)
בין הארוחות החגיגיות לבין המפגשים המדיניים הרשמיים, עוברות בין הצדדים מחוות ומתנות יקרות ערך, לרוב בעלות סמל וחשיבות | הפעם הייתה זו מזוזה משברי טיל איראני בצורת מפציץ B-2 ודולר מהרבי, ובפעם הקודמת היה זה ביפר מוזהב | יצאנו לסקור את המתנות שהוחלפו בין הצדדים במרוצת השנים: איזו מתנה העניקה הגב' נתניהו לגב' אובמה - אחרי שהתייעצה עם הגולשים ברשת? וגם: איזו מתנה קיבל הכלב של משפחת אובמה? | סקירה מרתקת (מגזין כיכר)
פתק לשבת קודש: זעם ציבורי על התנהלות הנציגים החרדים | קביעת טאבלט: החידוש של הקהילה החרדית באנטוורפן | בעל המאה: זו הסיבה ש"הגביר" אמר קדיש על סיום הש"ס | הכתרה בסוד ומסר ישיר מהאדמו"ר: הכל על הדרמה בתולדות אברהם יצחק | "ושבעת - השמרו" - הדרמה בחדר האוכל של ישיבת תורה בתפארתה (מעייריב)