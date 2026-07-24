שעתיים של קורת רוח היו מנת חלקם של אברכי כולל 'מנחת שלמה' דחסידי גור, בראשות ראש הכולל הרה"ג אברהם העניך זילברשטיין, חתן האדמו"ר מגור, כאשר זכו לעמוד 'בכור המבחן' - מזומנים, בנוכחות האדמו"ר | המבחן התקיים בביתו של הגבאי, הרב לייבי פזניצבסקי, המתגורר בפרוייקט ג'רוזלם - מתחם שנלר, בהשתתפות כמה מנגידי החצר, וכן אישי ציבור בכירים | בסיום המבחן קיבלו האברכים 'הגדה של פסח' מידי ראש הכולל (חסידים)
זה כבר לא "הפלג": עצרת ענק נגד הגיוס - בירושלים | גפני אומר את האמת בכנסת: אין דבר כזה עם יהודי בלי לומדי תורה | החות'ים נגד גור; וגם - למה האדמו"ר לא רוצה לבוא לאורה? | מבחן מזומנים וחמור באולם: סיקור האירוע הנגידים לא לוקחים סיכון: ועד הישיבות מחמיר את הנהלים (מעייריב)
במעמד אדיר, בהשתתפות כ-900 תורמים של ’שרי האלף’ של איחוד מוסדות גור הופתעו התורמים כאשר נכנס לאולם במפתיע חמור בכור שנולד לאחרונה במושב אלקנה, הרה”צ ר’ נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, פדה את החמור בשם כל הקהל לאחר שנערכו הקניינים כראוי | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
אלפי חסידי גור השתתפו במעמד הבחינה הפומבית למאות בחורי ישיבת 'פאר ישראל' דחסידי גור | האדמו"ר פיאר את המעמד לכבודה של תורה, הביע התרגשותו והאציל ברכת קודשו לכלל הציבור | וגם השדכנים של החסידות נכחו באירוע (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו באשדוד, הופיע השבוע בהיכל ישיבת גור בעיר | תלמידי הישיבה נבחנו על מסכתות הש"ס שקלא וטריא בנוכחות האדמו"ר | במבחן נכחו בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, והרב יונתן ברנשטיין מנכ"ל איחוד מוסדות גור | (חסידים)
ההדלקה הספרדית הגדולה במתחם ההילולה בבית שמש, ההוראה המפתיעה של האדמו"ר מויז'ניץ על זקנו ה'אמרי חיים', תיעוד מחלוקת המצות בפסח שני בנדבורנה והחופשה הראשונה של האדמו"ר - בדאבוס, מבחן ה'מזומנים' של גור אצל הדיין הליטאי ועוד (מעייריב)