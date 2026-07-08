המתקפות הכבדות על בירת אוקראינה גובות קורבנות ומותירות אלפים במצוקה • רבה הראשי של קייב, הרב יונתן מרקוביץ', מוביל יחד עם מתנדבי הקהילה חלוקת מזון, מים, ביגוד וסיוע הומניטרי ליהודים ולתושבים שנפגעו בהפצצות (בעולם)
דיאטן קליני ותזונאי ספורט בראיון שיהפוך לכם את הראש | האינטרסים והמניפולציות של תעשיית המזון | למה אסור מראות בחדר כושר ולמה עדיף שלא תשקלו את עצמכם | איך זה שהאוכל חזק מהמוטיבציה שלנו ואיך אפשר לשבור את זה | 4 הטעויות שגורמות ל-90% מהאאנשים להיתקע (דבר ראשון)
מחקר חדש חושף כיצד איזופודים ענקיים מעומק האוקיינוס משלבים גן חיידקי עם מנגנונים אפיגנטיים כדי להאט את חילוף החומרים – תגלית שעשויה לשנות את ההבנה שלנו על הישרדות בתנאים קיצוניים ואף להשפיע על הרפואה (בריאות)
מחקר חדש חושף כי תושבים באירופה בתקופה העתיקה לא הסתפקו בעופות ובבשר, אלא בישלו מנות מורכבות שכללו תערובות של צמחים, זרעים ודגים שונים | שילוב של ניתוח כימי מתקדם ובחינה מיקרוסקופית פתח צוהר מפתיע אל המטבח הקדום שלפני יותר מארבעת אלפים שנה (בעולם)
מחקר חדש מגלה כי התאוששות הדגה בשוניות האלמוגים יכולה להגדיל את תפוקת המזון ב־50% - בעיקר במדינות שנאבקות ברעב ותת־תזונה | החוקרים קוראים לשילוב בין שיקום אקולוגי לניהול דייג אחראי, שעשויים להפוך את שוניות האלמוגים למשאב תזונתי עולמי (כלכלה)
מזון מיובש, מים מסוננים מהטבע וחשמל סולארי, כך מתכונן רמי למלחמת אטום, רעידת אדמה או אסון טבע, במהלכם ייאלץ לסמוך אך ורק על עצמו | תופעת "אנשי ההישרדות" היא תופעה רחבה שנסקרה כבר לא מעט. מדובר באנשים שמתכוננים לגרוע מכל באמצעות אחסון מזון, תרופות ומצרכים, בתקווה להיות השורדים האחרונים | ריאיון מרתק שפורסם בצרפת עם רמי, צרפתי במקור שעבר לשוויץ אחרי תאונה קשה, והחליט לחיות "איש הישרדות" (מגזין כיכר)
דו"ח העשור של "לקט ישראל" ו‑BDO חושף בזבוז מזון אדיר בישראל | 211 מיליארד שקל נזרקו בעשור אחד בלבד, 40% מהייצור |בעוד 1.5 מיליון תושבים נאבקים לשרוד. הנזק הכלכלי, הסביבתי והבריאותי מציב את המדינה בפני כישלון לאומי (חדשות בארץ)
מחקר חדש מקיף חושף עלייה חדה בצריכת המזון האולטרה-מעובד במדינות רבות בעולם ומצביע על קשר מובהק בין צריכה גבוהה לתחלואה כרונית, דיכאון, השמנה ומוות מוקדם | הציבור נחשף מדי יום למוצרים שנדמה כי פותחו לנוחות ולרווח, ולעיתים קרובות על חשבון הבריאות | בקרב מומחי בריאות מצטברות קריאות למדיניות גלובלית מהירה בתגובה לשינויי השוק ולאפקטים ארוכי הטווח על בריאות הציבור (בריאות)
החלה הטרייה של שבת היא אחד הסמלים החמים של סוף השבוע, אבל לא פעם נשארים על השיש כמה נתחים יבשים שמרגישים כמו מועמדים בטוחים לפירורי לחם במקרה הטוב ונזרקים מעופשים במקרה הפחות טוב | בפועל, החלה הזו יכולה להפוך לבסיס לעשרות מנות טעימות, ריחניות ומאוד שימושיות. הנה מדריך מעשי, מגוון ומפתיע לשימוש מחדש בחלות - חוסך כסף, מונע בזבוז מזון מיותר ומכניס טוויסטים יצירתיים לשולחן (מתכונים)
כמעט רבע טריליון שקל של אבדן מזון בעשור האחרון, המשרד להגנת הסביבה הציג תכנית לצמצום חלק מהאובדן אך היא עדיין לא תוקצבה | האוצר: "התכנית להצלת מזון, גרנדיוזית ושנויה במחלוקת והתקציב דמיוני והזוי" (כנסת, כלכלה)
ענקית ההשקעות של וורן באפט הודיעה על ירידה חדה ברווחי הרבעון השני של 2025, לאחר שמחקה 3.8 מיליארד דולר מהשקעתה בקראפט היינץ - אחת מהכשלונות הבולטים בתולדות החברה | על רקע מעבר המתקרב של מושכות ההנהגה לסגן היו"ר גרג אבל, ברקשייר מתקשה לזהות השקעות חדשות בשוק יקר, וחושפת תוצאות מעורבות ביחידות הביטוח, התשתיות והרכבות שלה (כלכלה)
דובר חמאס טען כי ארגון הטרור יסכים להכניס מזון ותרופות לחטופים, בתנאי "שייפתחו המעברים ההומניטריים באופן רגיל" | מוקדם יותר פנה נתניהו לצלב האדום וביקש את מעורבותו במתן מזון ותרופות לחטופים (העולם הערבי)
שבע שנים אחרי ההכרזה הראשונה על הרעיון המהפכני, מתחם הטעינה בסגנון הרטרו עם 80 עמדות טעינה, שני מסכי ענק ומסעדה הפועלת 24 שעות ביממה סוף סוף עומד להיפתח לקהל הרחב - כולל הזמנות ישירות מהרכב, מלצרים על גלגלים ורובוטי אופטימוס בשירות (רכב)