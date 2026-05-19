עיניהם של האסטרולוגים ממוקדות בשמיים בדריכות שיא בעודם עוקבים אחר שרשרת האירועים המטלטלת. שעות לפני ליקוי חמה עוצמתי ומלבן הכוכבים שפותח שער נפיץ, כיצד זה ישפיע על המתיחות במזרח התיכון - והאם יש קשר לליקוי הלבנה שיופיע באמצע חודש אלול? (מיסטיקה)
רצף אירועים קוסמי נדיר ונפיץ בשבוע הקרוב צפוי להקרין על המציאות הביטחונית והמדינית. לצד צמידות מתוחה וזווית הרסנית של כוכב המלחמה, מעבר אסטרטגי של ונוס למזל סרטן המגן עשוי להביא למהפך חיובי ולבשורה מפתיעה עבור ישראל. התחזית (מיסטיקה ואסטרולוגיה)
במשך מאות שנים הוא שכב חבוי מתחת לטקסטים דתיים, מחוק וכמעט בלתי נראה | כעת, בעזרת טכנולוגיית קרני רנטגן ממאיץ חלקיקים, חוקרים הצליחו לשחזר את מפת השמיים האבודה של האסטרונום הגדול בהיסטוריה (חדשות בעולם)
רבים מאוד מהוגי הדעות וחכמי הדורות, היהודים והגויים, עסקו בניסיון להבין את השפעת מזלות השמים, הגדרת המזל על טבע העולם והאופי האנושי וכן על העתיד הצפוי והנסתר | מהם שמות המזלות ותכונותיהם? מהו גלגל 12 המזלות? וגם, המזל של חודש אדר ונס פורים (מגזין כיכר)
מדוע
מזלו של אלול בתולה | החודש החותם של השנה שנקבע לתשובה וחשבון נפש | מנהגי הסליחות לפי
עדות ומנהגים | הרמזים והר"ת על חודש אלול | ומה זה 'אלול' בארמית וכיצד נקשר למרגלים | אני לדודי ודודי לי (יהדות)
אנו נמצאים בעיצומו של מזל קשת הסמל שמחה טבעית וחיבור לטבע והחי מסביב. מחבר אותנו לרעיונות גדולים, מקומות רחוקים, תרבויות זרות וראשוניות. קשת בעל אפשרויות בלתי מוגבלות, גישה של חופשיות ורוחב, אופטימיות, אור, סלחנות, תקווה, אמונה בטוב. הולכים על גדול חושבים גדול (מזלות)
על אף שאת מעל המזל, יש קוים כליים ומאפיינים שניתן לראות כי הם קיימים בכל אחד מאיתנו לפי החודש בו הוא נולד ולכוכב שמזלו משתייך * אז אם את בת מזל טלה או שור, הנה כמה קווים מאפיינים שיעזרו לך להכיר את עצמך קצת יותר טובים (מזלות)
אז לאחר שעסקנו קצת ביסודות: אש, אויר, מים, אדמה ועל מצבי חוסר שונים. נלמד על שילובים בזוגיות בביטוי שלילי וחיובי, ואיך הם משפיעים עלינו ביחסים עם אנשים ובזוגיות? האסטרולוגית ברכה כהן * טור שבועי (אסטרולוגיה)
מפות אסטרולוגיות נראות למי שלא מבין בהן, כמין שרטוט סיני עתיק של מנהרה תת קרקעית השואבת אותך לעולמות קסומים.. טוב, קצת נסחפנו. מה שכן, גם למי שלא מבינה, מפה אסטרולוגית מהווה כלי עזר והכוונה נהדר * אז איך מסתכלים בכלל על מפה אסטרולוגית?
על פי האסטרולוגיה היהודית, ניסן הוא החודש הראשון. ואכן, הטלה הוא המזל הפותח את גלגל המזלות הוא התינוק של האסטרולוגיה. ההבנה הזו היא אבן ייסוד בתפיסה לאשורה של התנהגותו 'הבעייתית לעיתים' של יצור מתוק זה * טלאים זה החודש שלכם (מזלות)