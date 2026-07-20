בעיצומו של הדיון הסוער בכנסת על חוק הכשרות, חבר הכנסת הבכיר מ'יש עתיד' הטיח האשמות קשות במערך הכשרות בחיפה. יו"ר המועצה הדתית דרור דויד עמוס לא נשאר חייב – ושלף נתונים שמוטטו את הטענות ומציגים מציאות הפוכה (חרדים)
המוני מפגינים צבאו היום (רביעי) על לשכות הגיוס בתל השומר ובירושלים | בראש המוחים נצפו רבנים רמי מעלה | צפו בתיעוד ענק מההפגנות במרכז ובבירה, הבמות, המטריות שחולקו בחום הכבד, והעימותים עם השוטרים (חרדים)
בריאיון מטלטל חוזר צלם העיתונות הבינלאומי זיו קורן אל רגעי התופת הראשונים, מסביר מדוע הבחירה של התקשורת הישראלית לצנזר תמונות קשות הייתה טעות היסטורית, ומספר על הספר ועל המיצג החדש שהקים | על עוצמתו של העם הזה – דווקא מתוך השברים (דבר ראשון)
עימותים מחוץ לכלא 10: קבוצת מפגינים הגיעה להפגין מול הכלא הצבאי, ובמהלך המחאה התפתח עימות אלים בין המפגינים לחיילים האמונים על אבטחת הכלא, חייל אחד נפצע | בהפגנה השתתפו גם ילדים, שעל חלקם הונחו אזיקים כחלק מהמיצג | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)
במחאה על מעצרי בני הישיבות ובהוראת האדמו”ר מויז’ניץ מאות אברכי חסידות ויז’ניץ מרכז השתתפו הערב במחאת “זעקת התורה” מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה בירושלים | בסיום סדר הלימוד נערכו תפילת מנחה, מעמד קבלת עול מלכות שמים ואמירת “ה’ הוא האלוקים” | לאחר סיום המעמד התפזרו המשתתפים בשקט, ללא עימותים וללא אירועים חריגים (חרדים)
מאות אברכים ובני תורה יצאו למחאת ענק מול משרד היועמ"שית בירושלים, תחת הכותרת "זעקת התורה" בעקבות הפגיעה בעולם התורה ומעצר הלומדים | בצעד חריג, האברכים הגיעו מצוידים בגמרות וסטנדרים והקימו בית מדרש פועם במקום. לומדים ומחזיקים שלטי מחאה | כך זה נראה (חרדי)
ועדה משותפת של החסידויות הגדולות חושפת את הלוגו הרשמי ומפת 19 מוקדי היציאה של שיירות הענק שינועו מחר לעבר הכלא הצבאי במחאה נגד מעצר לומדי תורה | במטה המאבק מעריכים: כ-2,500 רכבים ישתתפו במפגן |מאחורי הקלעים: דגל התורה וש"ס נותרות בחוץ, בעוד ה'פלג הירושלמי' מודיע על הצטרפות (חרדים)
הוועדה המארגנת יוצאת לדרך באופן רשמי וקוראת לציבור להשתתף במחאה שתתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 16:00 | בהודעה שהופצה באופן רשמי ע"י מערך הדוברות של המאבק נמסר כי לאחר היערכות ובהכוונת רבני קהילות וראשי ישיבות, צפויות לצאת שיירות רכבים ממספר מוקדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי (חדשות)