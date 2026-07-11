הקרב על בית הקפה "בסמטה" שנפתח בשבת הידרדר למהומות אלימות ברחוב הנביאים. מפגינים חסמו צירים, שוטרים הותקפו, וקטין נעצר. המתיחות בין חרדים לחילונים מגיעה לשיאים חדשים ומאיימת להצית את העיר כולה בשבועות הקרובים (חדשות חרדים)
במבט לאחור על השרשרת האנושית של גוש קטיף, אירועי כפר מימון והטראומה הלאומית של קיץ 2005 מי שהיה אז נער ופעיל במחאות הציבור הדתי-לאומי, מביט היום על מפת המחאות בישראל ומגיע למסקנה חותכת ומפתיעה: "אם הציבור הדתי-לאומי היה מפגין אז כמו שהפלג הירושלמי מפגין היום – לא הייתה תוכנית ההתנתקות" | צפו בריאיון (דבר ראשון)
דרמה בלב פולין: סמיון סקרפצקי, האמן הרוסי שהפך לסיוט של הקרמלין, חוסל לאור יום בביאלה פודלסקה | האם מדובר ב"הוצאה להורג" מתוכננת של שירותי הביון הרוסיים? כל הפרטים על הרצח שמזעזע את היבשת (חדשות בעולם)
מגיש 'כאן מורשת' דוב אייכלר בשיחה נוקבת ומפתיעה עם משה מנס: למה הוא לא מאמין שתפרוץ מלחמת אזרחים, מי אשם במבוי הסתום בסוגיית הגיוס ("הח"כים החרדים טעו ביום הראשון"), ואיך הפכו הקיצוניים משני הצדדים לבעלי הבית הרשמיים של מדינת ישראל? • "המתונים הפסידו לחלוטין" (דבר ראשון)
האם אנחנו במלחמה? אם נקרא את העיתונות החרדית התשובה היא שכן | יוסי לוי, דוב אייכלר ואבי מוסקוב נותנים את התרחישים הכי פסימים והכי אופטימים | המגיש במונולוג מלחיץ על אתוס המאבק שיכול לגרום למעשים קיצונים | מי אשם והאם יש מה לעשות (דבר ראשון)
גורמים ישראלים בכירים העבירו לעמיתיהם בארצות הברית הערכה פסימית באשר לסיכויי מחאה עממית להפיל את המשטר האיראני | כוחות הביטחון של איראן ידכאו אותה באלימות קשה, בדומה למה שאירע בגלי המחאה הקודמים (בעולם)
ערוצי אופוזיציה איראניים דיווחו כי סטודנטים מאוניברסיטת אמיר כביר לטכנולוגיה בטהרן יצאו במחאה נרחבת נגד המשטר, במהלכה חסמו רחוב סמוך לקמפוס | בתיעודים ממקומות מחאה נוספים נראו גם עימותים עזים בין המפגינים לבין תומכים במשטר (בעולם)
מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים שכוחות הביטחון האיראניים יורים לעבר המונים שמוחים נגד המשטר וקוראים "מוות לחמינאי" | בעוד טהרן מנסה להקרין עוצמה ואחדות, דיווחים מצביעים על כך שהזעם הציבורי במדינה נותר בשיאו (בעולם)
מקורות אופוזיציה מדווחים על פריסה נרחבת של כוחות הביטחון האיראנים ברחובות טהרן, על רקע חשש מהתפרצות מחאה נוספת | במקביל, לקראת חידוש המשא ומתן בין איראן לבין ארצות הברית מחר (שלישי) בז'נווה, בטהרן יש שמטילים ספק רב בתועלת שבשיחות (בעולם)
הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה המסדירה את השימוש במכת״זית לפיזור הפרות סדר | הפעלת מכת״זית תתבצע באמצעות מים נקיים בלבד, ללא תוספת חומרים | בנוסף, נקבע כי כל הפעלה של מכת״זית תחויב בתיעוד חזותי מלא (בארץ)
ברקע גל המחאות של הציבור הערבי כנגד האלימות במגזר, נחשף הערב "מחירון הפשיעה" | על שריפת רכב – מקבלים כ-1,500 שקלים. ירי לעבר רכב – כ-3,000 שקלים. כשמדובר בפגיעה בבני אדם המחירים מזנקים | "זירות רצח הופכות כמעט תמיד לזירות נקיות מראיות", העיד בכיר במשטרה (בארץ)