צה"ל חיסל בתקיפה אווירית ממוקדת במרחב דיר אל בלח את מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור גאפ, שלקח חלק פעיל בפלישת השבעה באוקטובר, החזיק בשבי את רום ברסלבסקי והופיע לעיני כל בטקסי מסירת החטופים (צבא וביטחון)
שני שוהים בלתי חוקיים הוסתרו בתא מטען ברכב במעבר א-זעים • בדיקת פרטיהם העלתה כי אחד מהם דרוש לחקירת הביטחון בחשד לתכנון פיגוע | במקביל, שב"חים נוספים נתפסו במחסום המנהרות עם תעודות זהות מזויפות (משטרה)
שורד השבי רום ברסלבסקי מגיב בסגירת מעגל לחיסולו של המחבל טלאל עבד אלעאל (אבו יוסוף), מי שפיקד על חוליית המחבלים שהחזיקה בו בשבי ברצועת עזה במשך שנה שלמה | בסטורי שהעלה, חשף ברסלבסקי את מסכת ההתעללות הקשה שעבר תחת פיקודו של המחבל, הודה לכוחות הביטחון והצהיר: "נקמתם את הנקמה שלי. רק עכשיו אני יכול להגיד במאה אחוז - אני ניצחתי" (אנשים)
שירותי הביון ביוון עצרו מחבל פלסטיני בכרתים שתכנן פיגועים נגד יעדים ישראליים באירופה. בדירתו נתפסו חומרים להכנת מטעני חבלה. השר היווני מזהיר: "זו תפנית אסטרטגית – יש תאים רדומים נוספים בכל היבשת" (בעולם)
כתב אישום חמור הוגש נגד סטונדנט מ'שנקר', שגויס ע"י חמאס והפעיל פרופיל פיקטיבי להעמקת הקרע בחברה. בחקירתו הודה כי פעל ממניעים אידיאולוגיים: "שמחתי על אירועי השבעה באוקטובר, רציתי להשתתף אחרי מה שראיתי בעזה״ (משפטי)