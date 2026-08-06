לראשונה בגזרה, כוחות צה"ל מגדוד ברדלס, יחידות שבס וצוותי טייסת 123 של חיל האוויר קיימו תרגיל ענק ומשולב שדימה תרחיש אימה של חדירת מחבלים חמושים אל תוך בית הסוהר, לצד אירוע נפגעים רבים וניסיון נועז לשחרור אסירים ביטחוניים (צבא וביטחון)
בזמן שכולנו מפנים את המבט בחרדה אל מעבר לגבולות, הסכנה הקיומית האמיתית מתבשלת שקט שקט ממש אצלנו בסלון הביתי. זו המציאות הנוקבת על בעלי תעודות הזהות הכחולות והאיום הסמוי שמערכת הביטחון חייבת להתחיל להכיר בו לעומק (דעות)
לאחר שלוש יממות בהן צה"ל נצר את האש בלבנון, כוחות צה"ל זיהו חוליית מחבלים חמושים בסמוך לכוחות בדרום לבנון • בסגירת מעגל מהירה תקפו הכוחות את המחבלים צפונית למרחב הביטחוני | "לא נאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחינו" (צבא וביטחון)
"הייתי הולך יחף ברחובות, נוסע לגבול עזה ומתחנן לאלוקים שלא אקום בבוקר" | יעקב בר יוחאי סחב את המראות מגופות החללים בלבנון, אך דווקא ב-7 באוקטובר, כשהנפש שלו מרוסקת לחלוטין - המציאות הפתיעה. איך הוא נקלע לקרב הקשה על תחנת המשטרה בשדרות, ומה קרה ברכב המילוט, כשהחבר שלו נפגע מצלף ונזרק למושב האחורי יחד עם קצין משטרה גוסס? | איש זיהוי החללים מנפץ את חומות ההשתקה סביב פצועי הנפש בריאיון מטלטל בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף • צפו (אולפן כיכר)
היום בתוכנית: הדוקטור לתורת המשחקים מנתח מי ניצח, אירן או ארה"ב | בכיר בחטיבה הביטחונית מאשים את מי ששיחרר מחבלים בטחוניים | מייסד "קמטק" חושף את מפגש המלירדרים בבית נשיא המדינה | וגם: הקיצונים שחותמים על התחייבות להפגנות ולמה עדיף סיגריה רגילה מאלקטרונית (דבר ראשון)
ירון אברהם נולד למשפחה מוסלמית בלוד, נשלח בילדותו למסגדים בעזה ובחברון, ראה מקרוב אלימות שאי אפשר לדמיין, חי כהומלס ברחובות אילת, התגייס לצה"ל, ובסופו של מסע בלתי נתפס מצא את עצמו יושב בבית מדרש, מתגייר ומגדל ילדים יהודים. בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף הוא חוזר אל הלילה שבו אחותו נרצחה, אל השנים במסגדים בעזה, ואל הרגע שבו יהודי זר אחד שינה את מסלול חייו. צפו (כיכר FM)
"אין מחבלים יהודים" | בראיון נוקב וסוער באולפן, יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון, צבי סוכות, לא חוסך בביקורת: מהכאב האישי על קריסת המשפחות בציונות הדתית, דרך ה"שטויות" של הרמטכ"ל ועד למתקפה חריפה על עינב צנגאוקר וסוגיית האלימות של נוער הגבעות (דבר ראשון)
המצוד הסתיים במעצר: לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון עצרו שבעה חשודים בטרור עממי בגזרת עציון. בין העצורים: חוליה שהשליכה בקבוקי תבערה לעבר ציר התנועה המרכזי וקטינים שהיו מעורבים ביידוי אבנים ופגיעה בכוחותינו במהלך חודש ניסן האחרון (צבא וביטחון)
מחבלי חיזבאללה שהתראיינו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' חשפו את הסיבה האמיתית לפתיחת החזית מול ישראל, יומיים לאחר תחילת מבצע 'שאגת הארי' | לפי הדיווח, מדובר באסטרטגיה ארוכת טווח ולא בטעות בחישוב, כאשר הארגון נכנס למערכה ארוכה מול ישראל בזמן שהוא מוחלש משמעותית לאחר חיסולו של נסראללה (חדשות)