ישראל שוקעת בבוץ הלבנוני, בעוד מגעים מדיניים מסוכנים בוושינגטון מותירים את הלוחמים ללא אופק | חשיפה מטלטלת על ההפקרה בקו החזית, התסכול של הדרג הצבאי, והמחיר הכבד שנשלם על הסכם כניעה שרק יחזק את ציר הרשע של איראן (פוליטי, מדיני)
בזמן שסרטוני הדוברות מציגים תמונות ניצחון מרהיבות וכיבוש "נכסים אסטרטגיים", שי לוי מנפץ את האשליה בראיון מטלטל ומזהיר: הצבא שוב מתקשה לומר את האמת לציבור | הדרג הפיקודי מוכר פנטזיות לדרג המדיני, ואנחנו שוקעים במהירות אל תוך הבוץ הלבנוני המוכר והמלחיץ | ממקום מגוריו בעוטף עזה הוא מבקש לזעוק "אל תירדמו" (דבר ראשון)
91% מהתלונות נגד אגף המעונות נמצאו מוצדקות | נתונים מדאיגים שנחשפו בדוח מבקר המדינה האחרון מציירים תמונה של מערכת ציבורית מקרטעת | הציבור החרדי ומשרתי המילואים הם הנפגעים המרכזיים | ראיון מיוחד עם עו"ד טל אלה מנציבות תלונות הציבור שחושפת את ההזנחה (דבר ראשון)
"ותהי לו לאומנת": הלב הפתוח של המגזר החרדי | שלוש שעות בדרך הביתה: כישלון התחב"צ | הנתון המבהיל: כחמישית מהנוער דיווחו על "קשר אישי" עם בינה מלאכותית, האם גם לחרדים יש את הבעיה הזו? | מי משלם 16 שקלים על עוגייה אחת? | המתכון המושלם לפיצה איטלקית נדירה |
שורד השבי אור לוי במתקפה חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "טעות טקטית רצחה את אישתי וגנבה לי שנה וחצי במנהרות" | בפוסט נוקב שפרסם, לוי מתאר את תחושת ה"גזלייטינג" והניסיון לשכתב את ההיסטוריה של הטבח בו נרצחה אשתו (אנשים)
שר האוצר בהצהרה סוערת: "הקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח השבעה באוקטובר - זה מזיד" • הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט תוקף בחריפות: "מבייש את הציבור שנשלחת לייצג" | סמוטריץ' מבהיר: "לא מזלזל בטבח, אלא בהחלטה הפוליטית" (פוליטי מדיני)
נתונים מבהילים בוועדת הבריאות: 55% מהמזון מהרשות נמצא לא תקין • 66% מהפלפלים החריפים עם חומרי הדברה מסוכנים • משווקים ישראלים הפרו הוראות והפיצו סחורה מזוהמה | "שיקולים זרים גברו על בריאות הציבור" (בריאות)
שופטי בג"ץ העניקו לממשלה שהות של חודשיים לגבש מתווה מוסכם לחקירת אירועי השבעה באוקטובר. בהחלטה דרמטית הובהר כי בשלה העת לחקר האירועים, והממשלה נדרשת לעדכן על המתווה עד ל-1 ביולי, בטרם יוחלט על המשך ההליכים בעתירות | כל הפרטים מהפסיקה הדרמטית שפורסמה (פוליטי מדיני)
שופטי בג"ץ העניקו לממשלה שהות של חודשיים לגבש מתווה מוסכם לחקירת אירועי השבעה באוקטובר. בהחלטה דרמטית הובהר כי בשלה העת לחקר האירועים, והממשלה נדרשת לעדכן על המתווה עד ל-1 ביולי, בטרם יוחלט על המשך ההליכים בעתירות | כל הפרטים מהפסיקה הדרמטית שפורסמה (פוליטי מדיני)
שבעה שופטי בג"צ, בראשות השופט נועם סולברג, דנים בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי בוקר שמחת תורה | עימות בין משפחות שכולות מחוץ לאולם | השופט סולברג: "אמרתם לא לוועדת חקירה, אז מה כן?" | נציג הממשלה: "אין לבג"צ סמכות לחייב את הממשלה" • שידור חי מהדיון (משפט)
בית המשפט המחוזי הטיל על בית החולים שיבא תשלום פיצויים בסך כ-3.5 מיליון שקלים ליולדת שנותרה נכה לצמיתות. השופטת קבעה כי הצוות התרשל בביצוע חובת הזהירות, התעלם מהימשכות הלידה במשך שעות ארוכות וגרם לנזקים קשים ובלתי הפיכים ששינו את חייה | מבית החולים נמסר: "נמשיך להעניק את הטיפול המקצועי, הבטוח והמיטבי ביותר לכלל מטופלינו" (בריאות, חוק ומשפט)
לאחר שפרסם את תשובתו בעניין מחדל השבעה באוקטובר שכללה ציטוטים בהם הזהיר מפני חמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף דיווח בו נטען שראש השב"כ לשעבר רונן בר הוביל 'מרד' נגדו שהביא בסופו של דבר לטבח | "בר בחר למנות את עצמו לראש הממשלה דה-פקטו בליל הטבח", נאמר בין השאר בציטוט (בארץ)
בעוד הרשויות בשוויץ מתחקות אחר הגורמים שהביאו למותם של ארבעים בני אדם ופציעתם של 119, תחקיר של עיתון ה'ניו יורק טיימס' מעלה את הכשלים לכאורה, שהובילו לאסון הכבד | בני הזוג שניהלו את הבר הפופולארי נחקרו באזהרה בגין גרימת מוות ברשלנות | כל הפרטים על המחדלים שהובילו לאסון הנורא בתולדות שוויץ המודרנית (חדשות)
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הציג היום (ג') תמונת מצב מדאיגה וחריפה במיוחד בנוגע לפרויקט התשתית הגדול ביותר בתולדות המדינה: המטרו של גוש דן. לפי המבקר, המיזם הלאומי שנועד לחלץ את ישראל מהפקקים, נמצא כעת במסלול התנגשות עם המציאות הכלכלית והניהולית