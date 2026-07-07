בלב קהיר הסואנת מסתתרת עיר שכולה עשויה מהפסולת של 23 מיליון איש, מקום שבו ריח הריקבון לא מותיר מקום לספק | בעוד העולם נאבק בזיהום הפלסטיק, קהילה אחת הפכה את מה שאנחנו זורקים לכלכלה משגשגת שמאכילה אלפי משפחות (חדשות בעולם)
פסולת בעלי חיים ימיים הופכת לחומר גלם מהפכני לרובוטים בי-היברידיים: חוקרי EPFL מנצלים שלדים חיצוניים של לנגוסטין שנשארו כדי לבנות זרועות אחיזה, סנפירים רובוטיים ומנגנונים קלי-משקל - צעד חדשני ברובוטיקה בת־קיימא המשלבת מחזור, הנדסה חכמה והשראה מעולם הטבע (בעולם)
כמידי ערב חג, גם הפעם עיר התורה והחסידות בני ברק לובשת חג ומתמלאת בהוד לקראת ראש השנה | הצלם שוקי לרר מגיש גלריה, שתופסת את רגעי ההכנה המיוחדים של התושבים, החל מחנות הירקות בה נצפו התושבים בוררים בריכוז רימונים נאים עם כתר מפואר. ובהמשך בחנות השופרות, ילדים ובחורים מנסים את כוחם בתקיעת השופר כשהמוכר אינו מבחין. ובחנות הספרים, בני תורה מחפשים אחר סט מחזורים מהודר ושלם | רגעים קטנים ואווירה מיוחדת בעיר (חרדים)
איך נשמע טנור ואיך עושים בריטון? אחד הקולות העוצמתיים בדורנו, החזן ישראל נחמן תורג'מן מטלטל את האולפן בקולו | לתפילות של מי הקב"ה מחכה יותר - של הקרוב או של הרחוק? | מה ההבדל בין בתי הכנסת בארץ לארה"ב? | האם מתאים מנגינות של מוזיקה ועזית וסדרות טלוויזיה בבית הכנסת? | ריאיון מרתק (עבודה שבלב)
נהר הסמבטיון יוכיח? | פסק ההלכה המסתמך על סיפור האקדמות | מדוע הסיפור לא הודפס במחזור סלאוויטא והיכן לא אמרו את פיוט האקדמות? | האיגרת המסתורית של עשרת השבטים עליה העיד הגאון
החיד"א | נהרות
המושכין (יהדות)
רבים הם שנתקלים בבתי עסק - שמסרבים לקחת את הבקבוקים למחזור ולשלם את דמי הפיקדון, למרות החוק הברור שמחייב אותם לעשות זאת | הגאון רבי יצחק זילברשטיין נשאל האם מותר להלשין על בעל עסק שמסרב לקבל את הבקבוקים? • הפסק המלא (בארץ)
התעניינות רבה בציבור החרדי בעקבות מסע ההסברה הייחודי של תמיר תאגיד מיחזור האריזות בישראל • תמיר הינה חברה לתועלת הציבור אשר פועלת ללא מטרות רווח במטרה לצמצם את הטמנת האריזות בקרקע, וכתוצאה מכך לשמור על האדמה, מקורות המים והטבע (סביבה)