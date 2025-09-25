קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בקשת מחילה לקראת יום הכפורים: האם חייבים לספר על מה מבקשים סליחה, ומה עושים כשאדם לא מסכים לסלוח? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
המונים התאספו בליל תשעה באב במודיעין עילית לשמיעת שיחתו השנתית של הגאון רבי יצחק פנגר | במהלך השיחה, סיפר הרב פנגר שני סיפורים מצמררים, שגרמו לו להתפרק בבכי | סיפור אחד על כך שאסור לאבד תקווה והסיפור השני על מעלתה של המחילה • צפו (תשעה באב)
אלו ימים של חשבון נפש ותשובה וזו הזדמנות שלנו לבקש סליחה • חברי צוות 'כיכר השבת', האתר החרדי הגדול בעולם שוטחים את התנצלויותיהם - על מה שלא עשו מספיק טוב במהלך השנה החולפת ומה הם מתכוונים לשפר • פרוייקט מיוחד (יום כיפור)
לפעמים זהו אתגר עבורנו לסלוח באמת. לפעמים פשוט הלב כל כך כואב שהוא לא מסוגל לסלוח באמת. לפעמים אנו עלולים להרגיש שהסליחה שלנו מהווה הצדקה של הפגיעה או הקטנה של העוול שנעשה לנו. לפעמים קיימת גם דאגה שאם נסלח לזולת לא נדע להגן על עצמנו מפניו ונפגע שוב | ד"ר חיים דיין עם דרכי הסליחה (מגזין כיכר)
אלו 3 מילים הנרדפות למילה סליחה, אם נבחן אותן מעט מקרוב נגלה, ולא במקריות, רובד אחר, פרשנות חדשה ומעניינת * יום כיפור - זמן סליחה מחילה וכפרה, אך איך באמת ניתן לסלוח למישהו שפגע בנו? (יום הכיפורים תשע"ז)
אני באופן אישי מודה לכול מי שביזה והקניט אותי ברבים, שהרי רק זיכך את נשמתי, אני גם מוחל וסולח במחילה גמורה ואמיתית לכול אדם באשר הוא אם גרם לי עוול או נזק בהבל פיו על ידי לשון הרע, רכילות, רשעות וצרות עין, אני גם מוחל במחילה גמורה לכול מי שגרם לי צער, עוגמת נפש או התנהג אלי ב"כפיות טובה"