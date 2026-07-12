בעקבות התפרצות על ספינת הקרוז MV Hondius, נרשמו מקרים נוספים שהתגלו באיים מבודדים בדרום האוקיינוס האטלנטי והפסיפי | חולה פונה בטיפול חירום, נוסעת אמריקנית נכנסה לבידוד בפיטקרן, והקהילה הבינלאומית מגבירה מעקב (בעולם)
שבעה לוחמי צה"ל שפעלו בדרום לבנון חלו בקדחת המערות לאחר שנעקצו על ידי קרציות רכות בשטח. הלוחמים אושפזו בבתי החולים איכילוב, הדסה ואסותא אשדוד ומצבם קל. בעקבות האבחון, צה"ל העניק טיפול אנטיביוטי מניעתי ללוחמים נוספים שנחשפו לאותם תנאים. המחלה מתבטאת בהתקפי חום גבוה חוזרים ודורשת טיפול אנטיביוטי למניעת סיבוכים נוירולוגיים
על סיפון ספינת הקרוז ההולנדית MV Hondius, שיצאה באפריל למסע חלומי מנמלי הדרום של ארגנטינה, התפתחה בשבועות האחרונים התפרצות נדירה וקטלנית של נגיף ההנטה מזן Andes – הזן היחיד הידוע כמסוגל לעבור גם מאדם לאדם | מספר הנדבקים עלה ל־11, בהם שלושה שכבר מתו, והנוסעים שפוזרו בינתיים ברחבי העולם הפכו את האירוע הימי לאתגר בינלאומי (בריאות)
הזמר איציק קלה סיפר אמש (שלישי) את הנס הפרטי שקרה לו לפני מספר שנים לרגל הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל: "הייתי חולה בסרטן - השתטחתי בדמעות על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי והבראתי" • צפו מתוך ראיון למגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר (ברנז'ה)
במשך שנים היא הייתה הכתובת לכל תלמידה במצוקה והעמוד התומך של הבית | אבל כשדווקא היא נזקקה לחסד, חני לוין גילתה שהמחסום הכי קשה הוא לא המחלה הנדירה – אלא המוכנות "לשחרר" ולתת לאחרים להיכנס פנימה | סיפור על ענווה, עוצמה יהודית ועל השיעור שלמדה בין כותלי הבית (מגזין)
אישה נדבקה לאחר מגע ישיר עם עופות מתים במחוז בנטֵיי מאנצ’יי; מדובר בהמשך דפוס ההדבקה הישיר מעופות לבני אדם | משרד הבריאות הקמבודי מזהיר מהתפשטות הנגיף מזן מסוכן ומתפתח במהירות, השייך לענף גנטי אלים של H5N1 (בעולם)
כחצי שנה לאחר שהתגלתה בגופו המחלה הנוראית, תלמידי ישיבת 'נתיב הדעת - קפלן', התבשרו על שיפור במצבו הבריאותי של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל בונים שרייבר | אמש הגיעו תוצאות הבדיקות המקיפות שעבר השבוע ומהן עולה כי חל שיפור דרמטי לצד ניתוח מסובך שנותר לו לעבור | כל הפרטים (עולם הישיבות)
בראיון מיוחד ל״כיכר FM״ עם אלי גוטהלף, מסביר פרופסור רמי וייס, מנהל מחלקת ילדים ב־המרכז הרפואי רמבם, מומחה לסוכרת ולהשמנה, מדוע השמנת יתר בילדים איננה עניין אסתטי אלא מחלה כרונית שדורשת טיפול, אחריות הורית ומעורבות מערכתית
מחקר חדש מקיף חושף עלייה חדה בצריכת המזון האולטרה-מעובד במדינות רבות בעולם ומצביע על קשר מובהק בין צריכה גבוהה לתחלואה כרונית, דיכאון, השמנה ומוות מוקדם | הציבור נחשף מדי יום למוצרים שנדמה כי פותחו לנוחות ולרווח, ולעיתים קרובות על חשבון הבריאות | בקרב מומחי בריאות מצטברות קריאות למדיניות גלובלית מהירה בתגובה לשינויי השוק ולאפקטים ארוכי הטווח על בריאות הציבור (בריאות)