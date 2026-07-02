קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת מוצאי שבת שובה ומוצאי יום כיפור: זהירות מדברים השנויים במחלוקת, וההכרזה של מרן זצ"ל בכל שנה בבית הכנסת • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
כתב החדשות שנמלט מהמון זועם בהפגנה נגד הגיוס בבני ברק בראיון עם משה מנס וישראל מאיר | מה גרם להסלמה ברחובות? מדוע המיינסטרים החרדי מקצין?| וגם: החברותא עליה הוא מקפיד ומה הוא צריך בשביל לחזור אל בית המדרש (דבר ראשון, VOD)
בפסק בוררות ארוך ומנומק המשתרע על פני עשרות עמודים, עם סיעיפים רבים, השופט חשין שם סוף סוף קץ למחלוקת ארוכת השנים שקרעה את הציבור החרדי בנוגע לישיבת פוניבז' | הצד של 'המחבלים' יאלצו להתפנות מהגבעה המוכרת עד סוף השנה - בסיום זמן קיץ וכן לשלם מיליוני שקלים | הפסק המלא (חרדים)
החסידות, שעמדה על סף התפוררות בגלל חילוקי
הדעות, הפכה לזירת טיעונים. חלקם סברו שהבכור ראוי בשל גילו, אך רבים לא פחות ראו את
הקטן כראוי יותר, בשל אישיותו הכובשת וקסמו הרב. אכן, כשאין הוראות ברורות מההנהגה
העליונה, כל אחד מוצא לו נחמה בפרשנותו שלו. אך האח הצעיר הבין, כל עוד אחיו הגדול
אוחז בכיסא, הוא לא יוכל להנהיג את החסידות בשלום (מגזין כיכר)
פרשת
השבוע, קרח, יפה נדרשת ובפרט בעניין המחלוקות
שקמו לעם ישראל בכל הדורות | מדוע
האר"י חס על אחד מבלועי קרח, והאם גם על פתחו של גהינום הם משקרים? | ו'הקונץ' של נכבדי הקהילה שאמרו אמת למרות
ששיקרו (יהדות, פרשת-השבוע)
מועצת ראשי הדתות בישראל יוצאת בגינוי חריף בעקבות שריפת בית מדרשו של הראשון לציון הגר"י יוסף| "חלילה לנו שהמחלוקות והוויכוחים יתדרדרו לפגיעה במקומות הקדושים, שכה יקרים למאמיניהם ומהווים מוקד לתפילות לשלום ולאחווה", הם כותבים (חרדים)
לומדי
הדף היומי במסכת סנהדרין דף ק"י,
עסקו השבוע במעשה קרח
ועדתו |
כיצד ניתן לזכות לבנים
צדיקים?
וכיצד אישה חכמה הצילה
את בעלה ממחולקת הרסנית?
| ועל מה היצר הרע נלחם
יותר על צניעות או שמא לחלוק על גדולי
הדור?
במסגרת מחקר מעמיק על קורות קהילת יהודי עזה, שנערך לקראת פרסום הספר "עזה מאז ולתמיד", נחשף מכתב היסטורי נדיר שנשלח מעזה אל רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בגין מתחים חריפים ששררו בין מנהיגי שלומי אמוני ישראל (היסטוריה)
בעוד שבפוניבז' שבבני ברק כמעט והתפתחה מחלוקת חריפה בין הצדדים, ובירושלים של שנת תשכ"ו (1966) התרחשה חטיפת גופה במהלך הלוויה, כאשר בני ישיבת חברון מנעו את קבורת הגר"י וינברג זצ"ל, מתברר כי בדמשק של המאה ה-16, התנהלה מחלוקת משפטית מרתקת בנושא זכויות קבורה | ישראל שפירא עם הסיפור המלא (היסטוריה)
חסידי סקולען בכל קצווי תבל עדין תחת הרושם העז אחר דברי מחאה חריפים ביותר אשר השמיע האדמו"ר מסקולען בשבת האחרונה פרשת נח בהיכל בית מדרשו בבורו פארק לפני קריאת התורה, במהלכה הרחיב בגנות המחלוקת, וגודל מעלת השלום | כל הפרטים כאן ב'כיכר השבת' (חסידים)
לכבוד שבת פרשת קרח בה דרשנים דנים אודות המחלוקת המפורסמת, דרש כ"ק האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג, בעל ה'שפע חיים' ו'דברי יציב', את ששמע מאביו ששמע מזקנו ששמע מזקנו שעדותו מלמדת כי בעבור זה שהרבי הקדוש בעל ה'ישמח משה' מאויהל, בגלגולו הראשון בתקופת יציאת מצרים, לא מחה בחולקים על משה רבנו - נענש בכך שצאצאיו חלקו האחד על השני | הסיפור המלא (היסטוריה)